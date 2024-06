Crédit Agricole du Maroc : Le PNB progresse de 39% au T1-2024

04/06/2024

Le Produit net bancaire (PNB) consolidé du Crédit Agricole du Maroc (CAM) s'est chiffré à 1,02 milliard de dirhams au terme du premier trimestre 2024 (T1-2024), en progression de 39% par rapport à la même période une année auparavant. La performance enregistrée est essentiellement due à l’évolution positive de la marge sur activité de marché et de la marge sur commissions, indique CAM dans un communiqué.



En ressortant à 922 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2024, le PNB Social (+80%) affiche une progression significative comparativement au premier trimestre 2023, essentiellement tirée par l’évolution positive de la marge sur activités de marché et de la marge sur commissions, ajoute la même source.



S'agissant du résultat net consolidé au T1-2024, il était de 38 MDH, tandis que le résultat net part du groupe était de 37 MDH, marquant ainsi des progressions respectives de 307% et 182% comparativement à fin mars 2023.



Pour sa part, le résultat net social est ressorti à 35 MDH, marquant une progression de 73% par rapport au 31 mars 2023, fait savoir le communiqué, notant que les évolutions enregistrées, aussi bien au niveau des comptes sociaux que des comptes consolidés, sont principalement liées à l’augmentation du PNB.