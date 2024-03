Création des entreprises : Le tableau de bord du baromètre de l'OMPIC en 5 points clés

28/03/2024

Voici cinq points clés du tableau de bord général du baromètre de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) de la création des entreprises :



1. Le nombre d'entreprises créées au Maroc s'est établi à 6.932 unités en janvier 2024.



2. Les entreprises personnes morales créées se sont chiffrées à 4.756 unités et celles personnes physiques à 2.176 unités.



3. La répartition sectorielle des entreprises créées fait ressortir la domination du commerce avec une part de 36,01%, suivi du Bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (17,72%), des services divers (17,39%), des transports (8,75%), des industries (8,05%), des hôtels et restaurants (5,75%), du secteur des TIC - Technologies de l'information et de la communication (2,58%), des activités financières (2,07%) et de l'agriculture et pêche (1,69%).



4. Casablanca-Settat domine le classement avec 1.857 entreprises créées, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (1.163), Marrakech-Safi (823), Rabat-Salé-Kénitra (767), Souss-Massa (504), l'Oriental (469), Fès-Meknès (402), Laâyoune-Sakia El Hamra (334), Béni Mellal-Khénifra (213), Drâa-Tafilalet (209), Dakhla-Oued Ed-Dahab (134) et Guelmim-Oued Noun (57).



5. La société à responsabilité limitée à associé unique (SARL AU) arrive en première position avec une part de 66,4%, suivie de la société à responsabilité limitée (SARL) avec 32,8% et de la société anonyme (SA) avec 0,4%.