Création d'une commission d’amitié Maroc/Paraguay au Congrès paraguayen

05/08/2024

Une commission d’amitié parlementaire Maroc/Paraguay a été officiellement créée au Congrès national paraguayen.



La liste des membres de la commission d’amitié a été remise vendredi à l’ambassadeur du Maroc au Paraguay, Badreddine Abdelmoumni, par le président du Congrès paraguayen, Basilio Nunez.



La nouvelle commission d’amitié parlementaire Maroc/Paraguay, composée de huit membres, sera présidée par la sénatrice Noelia Cabrera, qui a été présente lors de la remise de la liste au diplomate marocain.



Basilio Nunez a profité de cette occasion pour adresser ses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 25ème anniversaire de Son intronisation.

Le président du Congrès paraguayen a souligné le rôle important des parlementaires dans le renforcement et l'élargissement des relations bilatérales dans les domaines d'intérêt commun.



De son côté, Badreddine Abdelmoumni a informé Basilio Nunez des derniers développements concernant la question nationale, notamment la lettre que le Président français, Emmanuel Macron, a adressée à Sa Majesté le Roi Mohammed VI annonçant officiellement au Souverain qu’il "considère que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine".



Basilo Nunez s'est dit conscient de la sensibilité de cette question pour le Maroc et s'est engagé à faire en sorte que son pays se tienne toujours du côté du Maroc et de ses droits légitimes.



Enfin, il a exprimé le souhait de se rendre prochainement au Maroc en compagnie de Noelia Cabrera pour renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays.

Outre Basilo Nunez et Noelia Cabrera, cette commission d’amitié parlementaire est composée des sénateurs suivants : Hermelindo Alvarenga de Ortega, Juan Carlos Luis Galaverna Ortega, Derlis Hernan Maidana Zarza, Norma Beatriz Aquino Luraghi, Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland et Antonio Carlos Barrios Fernandez.