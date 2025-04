Crans Montana 2025 : Casablanca à l’heure du débat sur la sécurité maritime et la coopération Atlantique

24/04/2025

Casablanca accueille, du 24 au 26 avril courant, une nouvelle édition du Forum Crans Montana (FCM), placée sous le thème "Le commerce international requiert sûreté maritime et sécurité des ports et routes navigables".



Un haut lieu de débat autour de questions épineuses ou simplement stratégiques notamment pour les pays africains. Un événement d'autant plus important qu’il intervient dans le contexte d’une dynamique soutenue amorcée par les avancées fulgurantes du Maroc dans le domaine du transport maritime.



L’expérience du Royaume, portée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est en effet au cœur des débats de ce forum qui accueille des personnalités politiques et diplomatiques de haut rang qui viennent faire valoir l’importance de la coopération Sud-Sud pour la sécurisation et la prospérité de l’espace maritime africain.



L’événement réunira experts, décideurs du monde des affaires et acteurs maritimes internationaux autour d’un agenda dense : sécurité des ports, coopération internationale, digitalisation du secteur maritime, défis de l’industrie africaine et avenir du Port de Dakhla seront au cœur des débats.



"Tenir cette édition à Casablanca, c'est mettre à l’honneur la dynamique Atlantique amorcée grâce aux initiatives de SM le Roi. C’est une ville ouverte, stratégiquement située, et déjà connectée aux grands flux commerciaux mondiaux", a souligné le président-fondateur du Forum Crans Montana, Jean-Paul Carteron.



"Notre objectif cette année est clair : fédérer les énergies autour d’une sécurité maritime efficace et inclusive, bâtie par et pour les pays du Sud", a-t-il ajouté, dans un entretien à la MAP, insistant sur l’importance d’"un dialogue franc, ambitieux et résolument africain" pour faire émerger des solutions concrètes.



Mais au-delà de la dimension logistique, le Forum entend également répondre aux enjeux profonds de souveraineté et de prospérité partagée dans un contexte marqué par l’émergence de nouvelles menaces.



"La sûreté maritime est un enjeu vital pour les États africains", a affirmé M. Carteron, appelant à une coopération renforcée pour "protéger et développer durablement les ressources naturelles de l’océan Atlantique".



Le Forum entend également marquer un tournant dans la réflexion sur la coopération Sud-Sud. Dans cette dynamique, le Port de Dakhla occupera une place centrale dans les discussions. Cette structure qui constitue "une révolution géostratégique pour l’Afrique de l’Ouest" est appelée, selon le président-fondateur du FCM, à devenir le complément naturel de Casablanca dans le dispositif marocain atlantique, en assurant l’ouverture directe vers les Etats de la CEDEAO et les pays du Sahel.



"Grâce à la vision de SM le Roi, Dakhla deviendra la nouvelle Tanger du Sud, au service d’un grand projet atlantique. Et c’est pour cela que nous devons relier Casablanca et Dakhla dans un même souffle stratégique", a-t-il soutenu.



Pour lui, "le Maroc construit aujourd’hui un rayonnement international unique dans l’histoire moderne. Il montre la voie à suivre : respect des traditions, diplomatie de proximité, et vision claire du futur".



Le programme du FCM 2025 prévoit des débats autour de plusieurs thématiques, des séances de networking ainsi qu’une visite des installations du Smart Port de Casablanca.



Au menu également deux conférences de haut niveau sur les thèmes : "Renforcer la coopération internationale, composante essentielle de toute stratégie sécuritaire maritime" et "Sécurisation des ports et des routes maritimes et développement économique des territoires".