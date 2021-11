Covid-19: Levée du couvre-feu nocturne

10/11/2021

L’ amélioration de la situation sanitaire n’est pas restée lettre morte. La commission scientifique et technique s’est basée sur le ralentissement de l’épidémie pour recommander au gouvernement une levée du couvre-feu nocturne. Une recommandation suivie à la lettre par l'exécutif. C’est d’ailleurs le cas sur l’ensemble du territoire marocain depuis hier. Pour certains, cette décision est considérée comme un pas en avant pour retrouver nos vies d’avant la pandémie. Pour d’autres, ce n’est ni plus ni moins que la levée d’une mesure inutile, très peu respectée par la population et qui n’a que trop duré. En tout cas, le gouvernement en a profité pour faire d'autres annonces. D’abord, et sans surprise, le maintien de l’obligation du pass vaccinal ou la certification d’exemption de la vaccination pour voyager vers l’étranger ou accéder aux lieux de travail, aux institutions touristiques, commerciales, cafés, restaurants, salles de sport, hammams. Ensuite, les voyageurs sont désormais exemptés de l’autorisation de déplacement entre les préfectures et les provinces sans présenter aucun document. L’autre annonce importante tient dans la reprise de l’organisation des funérailles des cérémonies et des fêtes dans le strict respect des mesures préventives en vigueur. Même si on ne peut pas affirmer qu’elles étaient pour autant interdites. En revanche, le gouvernement maintient la fermeture des espaces abritant les grands rassemblements ou ceux enregistrant une affluence d’un grand nombre de citoyens. Autrement dit, ce n’est pas demain la veille que les stades retrouveront du public, enfin excepté les familles des joueurs, ce qui représente une injustice criante à l’égard des Marocains mais aussi des journalistes. Et pour la suite? Dans son communiqué, le gouvernement promet qu’il veillera “à procéder à une évaluation régulière sur le terrain, à assurer un suivi minutieux de tous les développements quotidiens aux niveaux régional et local et à prendre les mesures de fermeture nécessaires pour préserver la santé des citoyennes et citoyens.” A l’évidence, l'exécutif craint que les Marocains ne versent dans l’euphorie postCovid. D’autant que la campagne de vaccination est plus que jamais au ralenti. En effet, mardi 9 novembre, seulement 10.000 personnes ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid. D’où certainement l’invitation du gouvernement lancée aux non-vaccinés et aux personnes concernées par la troisième dose “à se rendre aux centres de santé mis à leur disposition pour se faire vacciner, afin de renforcer les efforts visant à accélérer le retour à la vie normale”.