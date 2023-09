Covid-19 : 309 nouveaux cas au cours des sept derniers jours

05/09/2023

Un total de 309 cas d'infection au Covid-19 a été enregistré au cours des sept derniers jours, alors qu'aucun décès n’a été signalé, indique-t-on vendredi auprès du ministère de la Santé et de la Protection sociale.



Dans son bulletin hebdomadaire sur la situation épidémiologique couvrant la période du 26 août au 1er septembre, le ministère fait savoir que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.923.869, celui des personnes ayant reçu deux doses s'élève à 23.425.735, alors que 6.886.234 personnes se sont vues administrer trois injections du vaccin et 61.009 ont reçu la dose de rappel.



Le nouveau bilan hebdomadaire d'infections porte à 1.275.864 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au Maroc le 2 mars 2020, avec un taux de positivité hebdomadaire de 6,4%.



Les nouveaux cas d'infection ont été recensés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (101), Grand Casablanca-Settat (84), Souss-Massa (60), Béni Mellal-Khénifra (17), Fès-Meknès (15), Marrakech-Safi (12), l'Oriental (7), Guelmim-Oued Noun (5), Dakhla-Oued Eddahab (4), Laâyoune-Sakia El Hamra (3) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (1).

Le nombre total des décès est toujours de 16.297 (létalité générale 1,3%), avec zéro cas enregistré lors de la dernière semaine.



Les cas actifs sont au nombre de 328, avec un nouveau cas sévère ou critique signalé.