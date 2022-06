Coût du pèlerinage, visas pour étudiants, indexation des prix des céréales… entre autres points soulevés par le Groupe socialiste

02/06/2022

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants continue, assumant pleinement sa mission d’opposition responsable et constructive, de relever et soulever les questions relatives à la gestion des affaires publiques ou ayant trait aux soucis du quotidien des citoyens. Ainsi le député Abdelkader Taher, membre du Group socialiste à la Chambre des représentants, a adressé une question orale circonstancielle au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation au sujet de la transformation du système de l’enseignement supérieur à même de tendre à préparer les compétences pouvant répondre aux besoins du tissu économique national. Il a précisé que l’intégration dans le marché de l’emploi, notamment s’agissant du secteur privé ne s’appuie pas sur les diplômes supérieurs mais se mesure en terme de recherche des compétences professionnelles, de la capacité de communication, de la maîtrise des langues et du numérique et de l’esprit d’initiative et d’entreprise. Le député ittihadi, Cherkaoui Znaïdi, quant à lui, a interpellé le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts à propos du retard enregistré de l’indexation des tarifs référentiels des céréales à adopter pour cette campagne agricole, par ailleurs assez critique. De leur côté, les deux membres du Groupe socialiste, Aïcha El Gorchi et Mohamed Laâsel, ont formulé une question orale à l’adresse au ministre des Habous et des Affaires islamiques, relevant la cherté des frais de pèlerinage pour cette année. Les deux députés ittihadis ont noté que dès l’annonce faite par ce département fixant le montant desdits frais à 63.800 dirhams, montant n’incluant pas l’argent de poche, de multiples voix se sont élevées exprimant leur mécontentement de ces prix exorbitants et excessifs, en comparaison avec ceux dans certains pays, en l’occurrence européens (40.000 dirhams). Par ailleurs, le Groupe socialiste a souligné dans une question orale adressée au ministre de l’Intérieur au sujet des grandes et innombrables difficultés que connaissent les amicales de l’habitat. A cet égard, les membres du Groupe parlementaire ont indiqué que plusieurs présidents d’amicales d’habitat défilent devant les tribunaux du Royaume du fait de plaintes intentées par des adhérents se sentant lésés par la gestion desdites amicales et protestant contre l’indifférence des autorités de tutelle et leur désengagement. De même qu’ils fustigent la neutralité passive de ces dernières devant l’infiltration de certains promoteurs immobiliers, à la recherche de profits indus, dans ce cadre particulier, ce qui prive le budget de l’Etat de très importantes recettes fiscales mais aussi détourne les amicales de leur obligation de servir les intérêts des adhérents conformément à la réglementation conçue à cette fin … Les députés ittihadis ont interpellé, à cet effet, le ministre au sujet des mesures que son département compte prendre afin de rétablir les amicales d’habitat dans les rôles sociaux pour lesquels elles ont été conçues. Pour sa part, le député ittihadi, Al Amine Bakkali a adressé une question orale circonstancielle au ministre du Transport et de la Logistique se rapportant aux difficultés rencontrées par les usagers de la gare ferroviaire de Rabat-Agdal, engendrées par l’insuffisance des guichets d’acquisition des billets paralysant ainsi la fluidité du transport ferroviaire et le quotidien professionnel des voyageurs (…). D’autre part, la députée, membre du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Malika Zekhnini, a évoqué dans une question orale, interpellant le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, sur la question du refus de visas d’entrée en territoire français en vue de passer le concours d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs. Zekhnini a indiqué que de nombreux étudiants marocains des classes préparatoires postulent chaque année au concours d’accès aux grandes écoles françaises qui nécessite le prépaiement de frais exorbitants et l’obtention de visas d’accès au territoire français. Or, ce processus, qui s’effectuait aisément lors des années écoulées est désormais contrecarré par le refus de ce « sésame salutaire ». Là-dessus, le plus aberrant c’est que les écoles convoitées se refusent souvent de restituer les sommes versées au préalable dans le cas du refus de visas et d’inaccessibilité aux études projetées par ces pauvres étudiants. D’autres interrogations non moins pertinentes et circonstancielles ont, en outre, fait l’objet des interpellations formulées par les députés membres du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, se rapportant à toutes les affaires en lien avec notamment la campagne agricole actuelle marquée lourdement par la conjoncture difficile de la sécheresse alarmante, l’insuffisance de la pluviométrie, la cherté des prix des céréales, des fertilisants et des matières de semence, la faiblesse de la productivité et la baisse abyssale du pouvoir d’achat dans le monde rural particulièrement …