Courteney Cox annonce son grand retour à la télévision !

25/02/2022

Pendant dix ans, elle a incarné le rôle de Monica Geller dans la sitcom américaine Friends, un rôle qui l'a propulsée au rang de star du petit écran. Mais Courteney Cox s'est également illustrée au cinéma, en campant la journaliste Gale Weathers dans la saga horrifique Scream. Un rôle qu'elle a d'ailleurs tout récemment repris dans le cinquième volet de la franchise, Mais aujourd'hui, après avoir cartonné dans la série tragi-comique Cougar Town, pour laquelle elle a été nommée aux Golden Globes en 2010, la comédienne s'apprête à réapparaître dans une série en tant qu'héroïne !



Dès le 6 mars, les abonnés à la plateforme de streaming Starzplay pourront en effet la découvrir dans la série Shining Vale, une comédie dramatique et horrifique. Elle y campera le rôle de Pat Phelps, une écrivaine qui a connu un succès retentissant après la publication de son roman torride sur l'émancipation des femmes, mais qui peine à retrouver l'inspiration...



Dans cette première saison de huit épisodes, Pat et son mari Terry tentent désespérément de sauver leur mariage, entaché par l'infidélité récente de la romancière. Ils décident donc de changer de vie et de s'installer dans un vieux manoir victorien de Shining Vale, dans le Connecticut, accompagnés de leurs deux adolescents blasés et en guerre contre leurs parents. Pressée par son éditrice d'écrire un deuxième roman, Pat fait face au fameux syndrome de la page blanche. Et l'apparition de phénomènes inexpliqués dans la maison ne va pas arranger son cas.



En effet, un beau jour, la mère de famille voit apparaître à sa fenêtre le fantôme de Rosemary, une femme mystérieuse habillée dans un style tout droit venu des années 50. Un esprit qu'elle sera la seule à apercevoir, et qui viendra fréquemment lui rendre visite... Pour tenter de prendre possession de son corps.



Créée par Sharon Horgan et Jeff Astrof, Shining Vale réussit, dès la bande-annonce, à installer une atmosphère d'épouvante tout en y saupoudrant des ressorts comiques et des péripéties extravagantes. Au casting, on trouvera Greg Kinnear (Little Miss Sunshine, The Kennedys), Mira Sorvino (Hollywood, The Expecting) ou encore Sherilyn Fenn (Twin Peaks).