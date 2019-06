Courte grève des joueurs nigérians

27/06/2019

Les joueurs de l'équipe du Nigeria qui participent à la Coupe d'Afrique des nations ont observé mardi une très courte grève pour demander que leur bonus leur soit payé, a-t-on appris de sources concordantes.

Les joueurs ont également refusé de participer à la conférence de presse d'avant-match à la veille de leur rencontre contre la Guinée à Alexandrie mercredi.

Les Super Eagles réclamaient le versement de leurs primes après la victoire contre le Burundi.

Mais "le capitaine a parlé aux joueurs, leur a demandé d'être compréhensifs, et l'équipe a finalement accepté de s'entraîner", a indiqué à l'AFP une source proche de l'équipe.

"Le problème est résolu", a confirmé le porte-parole de la fédération nigériane de football (NFF), Ademola Olajire.

"La NFF a reçu aujourd'hui une partie des fonds alloués au tournoi, et elle est en train de les convertir en dollars pour payer les joueurs et les responsables", a-t-il ajouté.

Selon un autre responsable, les joueurs touchent une indemnité d'entraînement de 200 dollars par jour, du 2 au 30 juin. Ils avaient aussi touché une prime de match pour leur 0-0 amical contre le Zimbabwe avant leur départ pour la CAN.