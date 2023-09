Course contre la montre pour secourir les victimes du séisme d'Al Haouz

11/09/2023

Près de 24 heures après le séisme qui a secoué la région d’Al Haouz, les équipes de sauvetage et de secours poursuivent leur mobilisation à la recherche des survivants coincés sous les décombres des bâtiments effondrés au niveau de la commune rurale d’Adassil, relevant de la province de Chichaoua.



Malgré les conditions difficiles en raison de la rudesse du relief et des éboulements sur les routes provoqués par cette catastrophe naturelle, les éléments des Forces Armées Royales, épaulés par les éléments de la Protection civile, de la Gendarmerie Royale, des Forces Auxiliaires et des autorités locales, se sont engagés dans une course contre la montre pour dégager les accès et secourir les personnes sinistrées au niveau de cette localité montagneuse, l’une des communes les plus touchées par le séisme qui a frappé, vendredi soir, le Royaume.



Ainsi, des véhicules militaires chargés de bulldozers et d'équipements logistiques ont convergé vers cette région afin de fluidifier le trafic routier et permettre un meilleur passage des ambulances et véhicules transportant les aides destinées aux habitants de ces zones sinistrées.



Au douar Tikht fortement impacté par ce tremblement de terre, plusieurs dizaines de blessés ont été secourus et évacués vers le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech pour recevoir les soins nécessaires, a déclaré à la MAP, Omar Ahnouch, un habitant de ce village relevant de la commune d’Adassil .



Très touché par la perte de vies humaines lors de ce séisme, cet acteur associatif a fait savoir que plusieurs maisons de ce douar qui compte près de 800 âmes ont été endommagées.



Au douar voisin de "Majdid", Abdelhaq Afdil, un habitant de cette localité, a indiqué que son village a été fortement affecté par cette catastrophe naturelle, tout en exprimant sa reconnaissance aux efforts consentis par les autorités locales et les différentes équipes de secours déployées sur place et qui œuvrent inlassablement pour venir en aide aux victimes de ce drame.



A rappeler que le dernier bilan officiel, arrêté samedi à 22h00 par le ministère de l'Intérieur, fait état de 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 grièvement, suite à ce séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a frappé, vendredi soir plusieurs provinces et préfectures du Royaume.



Les autorités publiques poursuivent leur mobilisation afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés, et la mobilisation de l’ensemble des moyens nécessaires afin de répondre aux répercussions de cette douloureuse tragédie.