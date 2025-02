Course 10 km internationale de Casablanca: Zine Eddine Ouria et Assia Nouri décrochent le titre de la 14ème édition

11/02/2025

Les athlètes marocains Zine Eddine Ouria (hommes) et Assia Nouri (dames) ont remporté, dimanche, le titre de la 14ème édition de la course 10 km internationale de Casablanca, marquée par la participation de plus de 3.000 coureurs.



Ouria a décroché le titre de cette course, organisée par la Fédération Royale marocaine d'athlétisme, en parcourant la distance en 28 minutes et 33 secondes, suivi de Abdelkarim Zouhati et Jamal Hitran.



Chez les dames, Assia Nouri a fini première en bouclant la course en 33 minutes et 1 seconde, suivie de Kalthoum Bouaasria (33 min 3 sec) et Ibtisam Ghazali (33 min 4 sec).

Zine Eddine Ouria a exprimé, dans une déclaration à la MAP, sa fierté d’avoir remporté le titre de cette compétition internationale, ajoutant que sa victoire est le fruit d’un entraînement intensif et d’une préparation physique et mentale rigoureuse.



De son côté Assia Nouri a affirmé, dans une déclaration similaire, que cette édition a été une réussite à tous les niveaux, se déroulant dans d’excellentes conditions, aussi bien en termes d’organisation que de forte participation, relevant la compétition intense qui a marqué cette course.



De son côté, le directeur de la course de 10 kilomètres de Casablanca, Hicham Madroumi, a affirmé que cette édition a connu une participation massive, avec 3.500 coureurs, amateurs et professionnels, attribuant cet engouement au succès des éditions précédentes et à la qualité de l'organisation.



Concernant les résultats techniques, il a souligné que cette édition a été marquée par des timings importants (28 minutes et 33 secondes).

Par ailleurs, il a indiqué que le parcours a été conçu dans la zone de Casa Anfa Financial City, aménagée conformément aux normes internationales d'organisation.



Cet événement sportif, qui a débuté samedi avec une course pour enfants, a démarré dimanche avec une épreuve préliminaire ouverte aux participants de 12 ans et plus, sur une distance de 5 kilomètres. Les premières places ont été remportées par Anas El Hamraoui (16 min 59 sec) et Wisam Iday (21 min 6 sec).



Organisée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme, cette édition est le fruit d’un partenariat entre plusieurs acteurs, notamment la Fédération Royale marocaine du sport universitaire, l’Association des Amis de Hay Hassani, l’Ecole supérieure des industries du textile et de l'habillement, ainsi que le Conseil régional de Casablanca-Settat, en plus de plusieurs sponsors officiels.



Selon les organisateurs, la course 10km internationale de Casablanca constitue une opportunité précieuse pour encourager les citoyens, de tous âges et sexes, à pratiquer cette discipline dans une ambiance festive et compétitive.



La manifestation, à laquelle ont assisté notamment le gouverneur de la préfecture des arrondissements de Hay Hassani, le président du Conseil régional de Casablanca et des représentants des différentes entités partenaires, s’est clôturée par la remise des prix aux vainqueurs, ainsi que par la distribution de trophées commémoratifs pour cette 14ème édition.

Divers

Championnat D2

Voici les résultats de la 16ème journée de la Botola Pro D2 de football :

RAC-RCOZ : 2-1

CJBG-CAK : 2-1

RBM-OD : 1-0

SM-USMO : 2-0

MCO-USYM : 0-0

JSM-KACM : 1-2

WAF-CAYB : 1-0

OCK-KAC : 1-1

Classement

1-KACM : 28 pts

2-RBM : 27 pts

3-OD : 26 pts

USYM : 26 pts

5-SM : 25 pts

RAC : 25 pts

7-USMO : 23 pts

8-CJBG : 22 pts

WAF : 22 pts

10-CAK : 16 pts

KAC : 16 pts

12-JSM : 15 pts

RCOZ : 15 pts

CAYB : 15 pts

MCO : 15 pts

16-OCK : 14 pts