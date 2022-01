Coupure de la circulation

20/01/2022

La circulation sera coupée pendant une durée de 3 heures, dimanche prochain de 09h00 à 12h00, sur le tronçon routier reliant Midelt à Errich de la route nationale n° 13, au niveau du col Tizi N’talghomt relevant de la commune territoriale Amersid (province de Midelt), a annoncé le ministère de l’Equipement et de l’Eau.



Cette coupure permettra la réalisation des travaux de terrassement dans le cadre de l’élargissement et du renforcement de ce tronçon, a précisé le ministère dans un communiqué, notant que la circulation normale reprendra dès l’achèvement des travaux, à savoir dimanche prochain à 12h00.



Par conséquent, les usagers de la route sont priés d'être prudents et de respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité, indique-t-on.



Enfin, le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail : «www.equipement.gov.ma» et l’application «MaRoute» téléchargeable sur Smartphones, ou à contacter le centre de permanence de la Direction des travaux et de l’exploitation routière sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17, conclut le communiqué.