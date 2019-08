Coups de feu sur le tournage du clip du rappeur Booba

22/08/2019

Une quinzaine de personnes munies de battes de base-ball et d'armes à feu ont surgi sur le tournage d'un clip du rappeur Booba à Aulnay-sous-Bois vers minuit mardi, faisant plusieurs blessés, a-t-on appris de sources concordantes, confirmant une information d'Europe 1. Parmi les personnes blessées, l'une a été touchée par balles à la cuisse mais ses jours ne sont pas en danger, ont précisé ces sources. Le réalisateur du clip et un technicien ont également été blessés après avoir été frappés à coups de pied, de poings et de battes de base-ball, a indiqué une source policière. Le rappeur n'était pas sur place au moment des faits. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête. Booba est un habitué des "clash" avec d'autres stars du rap. En août 2018, une rixe avait éclaté en plein aéroport d'Orly avec son rival Kaaris, sous les yeux des passagers ébahis.

Les deux rivaux, condamnés par la justice pour cette bagarre, s'étaient ensuite donné rendez-vous en Suisse pour un combat d'arts martiaux mixtes censé régler leurs différends. Mais les autorités suisses ont annoncé le 16 août avoir annulé l'autorisation initialement donnée pour le combat.