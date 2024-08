Coupes africaines interclubs. Verts, Militaires et Tourouguis décidés à franchir le tour de chauffe

23/08/2024

Le Raja, l’ASFAR et l’UTS disputeront en cette fin de semaine les matches retour du premier tour préliminaire des coupes africaines interclubs.



En Ligue des champions, le Raja accueillera, samedi à 20 heures au stade Larbi Zaouli à Casablanca, l’Association sportive de la garde nationale du Niger. Les Verts, qui s’étaient imposés à l’aller à Niamey sur le score de 2 à 1, partiront avec les faveurs des pronostics dans un match qui devrait se jouer à guichets fermés.



Si la mission s’annonce aisée pour le Raja, l’ASFAR devra se montrer, dimanche à 21h00, dans son grand jour en vue de dépasser le cap de l’équipe nigériane de Remo Stars qui arrive à Rabat avec le léger avantage du match aller remporté par 2 à 1.



En Coupe de la Confédération, l’Union de Touarga, néophyte de la compétition, affrontera, samedi à 17 heures en dehors de ses bases, le Racing d’Abidjan de la Côte d’Ivoire. Les Tourouguis, accrochés lors de la première manche à domicile, ne manqueront certainement pas de jouer à fond leurs chances afin de décrocher le sésame du tour suivant.



Un tour auquel est qualifiée d’office la Renaissance de Berkane où elle jouera le vainqueur du match entre les Nigérians d’El Kanemi Warriors et les Béninois de Dadje FC.

Il convient de signaler en dernier lieu que le deuxième tour préliminaire se jouera du 13 au 15 septembre pour la manche aller et du 20 au 22 septembre pour l’acte retour.



T.R