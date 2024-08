Coupes africaines interclubs. Entrée en scène du Raja, de l’AS FAR et de l’UTS

16/08/2024

C’est parti pour la compétition africaine interclubs au titre de la saison sportive 2024-2025. Au premier tour préliminaire de la Ligue des champions, deux clubs marocains, le Raja et l’ASFAR, se trouvent déjà engagés et auront à disputer leurs matches aller ce dimanche à 16 heures en dehors de leurs bases.



Les Verts seront à Niamey pour jouer l’Association Sportive de la Garde Nationale du Niger, tandis que les Militaires seront attendus à Gateway Stadium à Ijebu-Ode par les Nigérians de Remo Stars.



Sur le papier, ces matches ne doivent constituer qu’un tour de chauffe pour le champion et le vice-champion du Maroc, tenus de bien négocier ce cap en vue d’envisager la seconde manche dans de bonnes dispositions.



A rappeler que le Raja et l’ASFAR ont procédé tous deux au changement de leurs entraîneurs. Les Verts sont coachés par le Bosniaque Rusmir Cviko qui a suppléé l’Allemand Joseph Zinbauer, tandis que les Militaires ont opté pour le Polonais Cseslaw Michniewicz qui a remplacé le Tunisien Mohamed Nabi.



Pour le compte de ce même tour inaugural en Coupe de la Confédération, l’équipe de l’Union de Touarga fera son baptême continental. Elle accueillera, samedi à partir de 21 heures au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat, la formation ivoirienne de Racing Abidjan.



Pour les Tourouguis qui découvrent, comme précité, la compétition africaine, la tâche ne sera pas une mince affaire mais cela reste jouable devant un adversaire qui a terminé troisième de son championnat local.



Il y a lieu de signaler que le deuxième représentant du football marocain en cette Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane, double lauréat de l’épreuve, a été exempt de ce premier tour préliminaire.



T.R