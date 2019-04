Coupe internationale Mohammed VI de karaté

Du bronze pour la sélection nationale de Kata

23/04/2019

La sélection nationale de karaté (Kata), dames et messieurs, a décroché la médaille de bronze, lors de la 15 édition de la Coupe internationale Mohammed VI, Premier League K1, disputée du 19 au 21 avril à Rabat sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Chez les messieurs, le titre est revenu à la sélection turque devant la Russie, alors que l'Italie s’est adjugé le titre chez les dames, toujours devant la Russie.

Cette édition a réuni plus de 100 karatékas représentants 80 pays, en plus de 210 entraîneurs et 200 arbitres internationaux, dont des Marocains.

L’équipe marocaine de Kata était composée de Sanae Agalmam, Aya En Nsyry, Lamiyae Bartali, Adnane El Hakimi, Bilal Benkacem, Mohamed El Hanni, Sedraoui Mohamed, Maanaoui Marouane et Moad El Ouarzazi.

De leur côté, Ibtisam Sadini et Najlae Karchali (-61kg), Khawla Ouhmad (-55kg), Aicha Sayeh (-50kg) et Fatima Zahra Errabi (-68kg) ont défendu les couleurs nationales en Kumité.

Lors de l'édition précédente, la sélection marocaine de Kata messieurs avait remporté la médaille d'or, alors que les dames avaient décroché l'argent. Le directeur de cette édition, Al-Zaytouni Mutayout a mis en avant les efforts de la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA), afin d’assurer la réussite de cet événement, qui attire de plus en plus de champions de renommée mondiale.

Il a, en revanche, regretté la malchance des karatékas marocains qui n’ont pas pu conserver leur titre à cause d’une erreur technique.

Au terme de cette édition, il a été procédé à la remise des prix aux vainqueurs, en présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports Rachid Talbi Alami, du ministre de la Santé Anas Doukkali, du président de la FRMKDA Mohamed Mouktabil et du président de la Fédération arabe de karaté Ibrahim Al-Qanas.