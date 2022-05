Coupe internationale Mohammed VI de karaté: Un plateau relevé pour la 16ème édition

11/05/2022

La 16ème édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, épreuve du circuit Karate1-Premier League, placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, sera marquée par une présence distinguée des meilleurs karatékas mondiaux classés au Top 100 international. Cette manifestation sportive, qui se tiendra du 13 au 15 mai à la salle couverte du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, verra la participation de 240 athlètes (hommes et dames), issus de 38 pays, a fait savoir le directeur de cet évènement, Zitouni Matiout. S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue lundi à Rabat, M. Matiout a relevé que les karatékas marocains défendront crânement leurs chances en vue de monter sur le podium de cette coupe, organisée depuis 2001 par la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA), relevant que l'équipe nationale compte en ses rangs deux athlètes classés au Top 10 mondial. Soulignant que la sélection nationale comprendra 13 athlètes (hommes et dames), dont quatre concourront en kata et neuf en kumité, lesquels se sont distingués lors des différents rendez-vous internationaux de la discipline, M. Matiout a indiqué que la Coupe internationale Mohammed VI de karaté fait partie, désormais, des compétitions les plus prestigieuses de karaté à l'échelle internationale, notamment après son intégration en 2016, au circuit Karate1-Premier League, relevant de la Fédération mondiale de karaté (WKF). Il a fait remarquer, sous cet angle, que la WKF prend en considération des critères scientifiques et pratiques dans le choix des pays organisateurs des sept étapes du circuit Karate1-Premier League, ayant trait aux volets organisationnel, logistique et au niveau technique des athlètes et à l'arbitrage, notant que la FRMKDA entend garantir plein succès à cette compétition, en particulier en ce qui concerne la présence du public. De son côté, le directeur technique national, Yannick Piersotte, a fait savoir que les préparatifs des karatékas marocains en prévision de cette coupe internationale ont démarré depuis plusieurs semaines avec au programme une préparation physique, technique et mentale, soulignant que l'objectif primordial de la direction technique nationale est de signer des résultats honorables et remporter des médailles, afin d'améliorer le classement mondial des athlètes marocains. "La participation d'athlètes classés dans le Top 100 voire 10 mondial requiert une bonne préparation des athlètes marocains, en dépit de l'arrêt des compétitions, imposé par la propagation du Covid-19 dans le monde entier", a-t-il enchaîné, soulignant que l'équipe nationale a poursuivi de manière normale sa préparation pour cette Coupe à l'institut national de karaté de Rabat. Pour le secrétaire général de la commission nationale d'arbitrage, Said Cherrat, le comité d'organisation de la 16è Coupe internationale Mohammed VI de karaté a eu recours aux meilleurs arbitres aux niveaux continental et international afin de réussir le pari de l'organisation de cette compétition, dont 11 arbitres marocains. Il a indiqué que la Fédération, soucieuse d'atteindre cet objectif, organisera jeudi prochain au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, un stage international d'arbitrage dans les catégories kata et kumité, sous la supervision du président de la commission mondiale d'arbitrage, Javier Escalante, avec la participation de 240 arbitres nationaux et internationaux. Les couleurs nationales seront défendues dans la catégorie kata par Sanae Aguelmam et Aya Noussiri (dames) et Salaheddine El Mansouri et Adnane Hakimi (hommes), alors qu'en kumité, seront engagés les karatékas Nisrine Brouk (moins de 67 kg), Fatima Zahra Chajai (moins de 61 kg) et Chaimae El Hayti (-50 kg), côté dames. Chez les messieurs, seront présents Said Boubaya (moins de 67 kg), Oussama Dari (- 60 kg), Nabil Chaabi et Mehdi Sriti (-84 kg), Anas El Alami (-67 kg) et Abdelaali Jina (- 60 kg). Les qualifications de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté se dérouleront les 13 et 14 mai, alors que la phase finale sera disputée le dimanche 15 mai.