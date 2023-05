Coupe internationale Mohammed VI de karaté. Plateau relevé pour la 17è édition

09/05/2023

La 17è édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, l'une des étapes du "Karate1 Premier League" prévue du 12 au 14 mai courant à Rabat, connaîtra la participation des plus grandes stars mondiales de ce sport.



Le directeur de cette édition, Saïd Cherrat, a relevé que cette manifestation internationale, organisée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, verra la participation de 400 karatékas, représentant 56 pays des cinq continents.



Lors d'une conférence de presse, tenue vendredi à Rabat, il a indiqué que la volonté exprimée par de nombreux pays de prendre part à cette 17è édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté avec leurs plus grands champions, reflète la réputation et l'expertise acquises par le Maroc, à travers l'organisation de plusieurs manifestations continentales et internationales.



A cette occasion, M. Cherrat a passé en revue les différentes réalisations, à l'instar de l'organisation de prestigieux championnats internationaux, la formation d'une équipe nationale de haut niveau, outre les résultats positifs enregistrés dans nombre de compétitions internationales, ce qui a permis au Maroc d'occuper une place de choix parmi les grands pays de karaté, soulignant également le rôle du Centre national de karaté en matière de formation.



Il a fait savoir, dans ce sens, que les champions marocains effectuent des stages d'entraînement tout au long de l'année grâce à l'intérêt accordé aux parcours sport-études, ce qui permet aux karatékas de concilier études et entraînements au Centre national, tout en participant à des tournois internationaux dont le dernier en date a eu lieu en Espagne.



D'autre part, il a précisé que le comité d'organisation de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté a mobilisé tous les moyens logistiques, organisationnels, ainsi que les infrastructures à même d'ériger cet événement sportif en rendez-vous annuel rassemblant les meilleurs karatékas qui occupent les 30 premières place au classement mondial.



De son côté, la championne mondiale Sanae Agalmam a relevé que le Maroc sera représenté lors de l'actuelle édition de la Coupe internationale Mohammed VI par 11 karatékas dans les compétitions kata et kumite dont des médaillés dans différents tournois continentaux et internationaux, à l'instar de Mehdi Sriti (-84 kg), Wadie Sassioui (-75 kg), Said Oubaya (-67 kg), Abdelali Gina (-60 kg), Anas Al Alami (-67 kg), outre Chaimae El-Haity (-50 kg), Nissrine Brouk (-68 kg), Fatima Zahra Chajai (-61 kg) et Sawsane Benchabab (-55 kg). Dans l'épreuve technique (kata), le Maroc sera représenté par Aya Naciri et Sanae Agalmam.



La championne Sanae Agalmam a souligné que la concurrence sera très rude lors cette 17è édition, vu le niveau technique et physique des participants, émettant le souhait que les karatékas marocains puissent rééditer l'exploit de la précédente édition et décrocher des médailles d'or.



Pour sa part, l'entraîneur national Abdelkebir Dourou s'est dit satisfait du niveau technique des champions marocains, qui sont encadrés par un staff technique 100% marocain, notant qu'en plus du volet compétition, la Coupe internationale Mohammed VI constitue une occasion pour se préparer aux Championnats du monde de karaté prévus dans six mois.



Selon les organisateurs, cette 17è édition verra la présence de 140 arbitres internationaux, invités par la Fédération mondiale de karaté pour officier les combats au programme.