Coupe intercontinentale de padel à Dakhla

30/04/2024

La ville de Dakhla abrite du 15 au 19 mai la 2ème édition de la Coupe intercontinentale de padel, à l'initiative de l'Association Nord-Sud Action.



Organisé en partenariat avec le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab et l'Association européenne des clubs de padel (AECP), cet événement d'envergure internationale réunira des amateurs et professionnels de ce sport venant des quatre coins du monde, indique un communiqué des organisateurs.

Cette édition sera marquée par la participation de Léa Godallière, triple championne de France, qui apportera son talent et son expertise à cette compétition sportive.



En marge de cet événement, des conférences liées à cette discipline seront programmées, poursuit le communiqué, notant que les professionnels du tourisme international mettront l’accent sur le rôle du padel dans la promotion du tourisme local et international.



Selon les organisateurs, l'expérience réussie de l'Espagne dans ce domaine sera également partagée, offrant ainsi des perspectives de développement prometteuses du tourisme dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.



La Coupe intercontinentale de padel est bien plus qu'un simple événement sportif. Elle est un symbole de rassemblement, de compétition saine et d'échanges culturels entre les participants venus des quatre coins du monde, ajoute la même source.



Cet évènement sportif constitue également une aubaine pour la région, tant sur le plan économique que touristique et une véritable opportunité pour promouvoir les valeurs de tolérance, de respect et d'ouverture d'esprit.