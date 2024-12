Coupe intercontinentale: Pachuca s’offre Al Ahly et la finale

16/12/2024

Les Mexicains de Pachuca ont battu les Egyptiens d'Al Ahly samedi en demi-finale de la Coupe intercontinentale et joueront contre le Real Madrid en finale mercredi prochain à Doha, au Qatar.



Pachuca, représentant de la zone Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), s'est imposé aux tirs au but (6-5) après un match nul sans but contre le vainqueur de la dernière Ligue des champions africaine. Ils avaient auparavant éliminé Botafogo (Brésil).



En plus de sa nouvelle Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes, la Fifa relance sa Coupe intercontinentale, qui réunit les vainqueurs des différentes compétitions continentales. Représentant européen, lauréat de la Ligue des champions en 2024, le Real était directement qualifié pour la finale.