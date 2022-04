Coupe duTrône: Le WAC s’offre le SCCM et le ticket des quarts

10/04/2022

Le Wydad de Casablanca (WAC) a battu le Chabab Mohammédia (SCCM) par 3 buts à 2, samedi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour les 8es de finale de la Coupe du Trône de football, décrochant ainsi son billet pour les quarts de finale.



Le Wydad s’est imposé à la faveur des réalisations de Ayman El Hassouni (30e et 67e), et de Jalal Daoudi (82 e ).

Oussama Lamlioui (61 e , s.p) et Ismail Moutaraji (74 e ) ont réduit l’écart pour le Chabab Mohammédia.



Le Wydad rejoint le FUS de Rabat, le Maghreb de Fès, l’Union Touarga, le Youssoufia de Berrechid, et l’Association Mansouria qui avaient déjà décroché leur ticket pour les quarts de finale.



Pour le compte des 8es de finale, le Difaâ El Jadida devait croisera le fer avec la Renaissance de Berkane et le Raja de Casablanca avec le Raja de Béni Mellal, hier à 22h00.

Ces matches ont été décalés en raison de l’engagement continental du Wydad, du Raja et de la RSB.



Il convient de rappeler que cinq matches comptant pour le tour des huitièmes de finale de la Coupe du Trône, au titre de la saison 2020-2021, ont déjà été disputés. Ils ont débouché sur l’élimination de trois clubs de la cour des grands, à savoir l’IRT, l’OCS et le HUSA. La formation tangéroise a été éliminée par un pensionnaire de la division des amateurs, l’Association de Mansouria, qui poursuivra l’aventure après s’être imposée sur le score de 1 à 0. Quant au HUSA et à l’OSC, ils ont été éliminés respectivement par le FUS et le MAS, vainqueurs sur le score identique de 3 buts à 1.



L’Union sportive de Touarga a obtenu également son billet pour les huitièmes de finale suite à sa victoire en déplacement par 2 à 1 sur Chabab Atlas Khénifra.

DIVERS

Beach-soccer



Le Sénégalais Oumar Sylla a été nommé au poste d'entraîneur de l'équipe du Maroc de beach-soccer, en remplacement de Mustapha El Haddaoui, a annoncé, samedi, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Natif de 1979, M. Sylla a déjà entraîné la sélection sénégalaise de beach-soccer depuis 2016, avec laquelle il a remporté trois Coupes d’Afrique des nations (CAN) et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde à deux reprises et pour les demi-finales une seule fois, souligne la FRMF sur son site web.

Il a été, également, parmi les nominés au titre de meilleur entraîneur du monde lors des années 2017, 2019 et 2021, précise la fédération.



Futsal



La sélection marocaine de futsal (hommes) s’est inclinée face à son homologue argentine par 2 buts à 3 en match amical disputé vendredi soir à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les buts de l'équipe marocaine ont été inscrits par Saad Knia et Anas El Ayyane, tandis que Cuello Juan, Geraghty Andres et Bolo Lucas ont marqué pour l’Argentine.

Les deux équipes ont disputé jeudi un premier match amical remporté par les Lions de l’Atlas sur le score de 4 buts à 3.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des éléments nationaux pour les prochaines échéances.



Botola Pro D2

Voici les résultats et le programme de la 24è journée de la Botola Pro D2 de football:

RAC-ASS : 0-0

RCAZ-CAK : 1-0

CJBG-SM : 1-0

OD-JSM : 1-0

IZK-MAT : 0-2

A noter que les matches UTS-KACM et WAF-TAS devaient avoir lieu dimanche, alors que la rencontre USMO-RBM est programmée pour mercredi prochain à partir de 15h30.