Coupe du président de la FIT: Distinction marocaine au Caire

19/02/2023

La sélection marocaine de taekwondo a remporté 12 médailles (8 or, 1 argent et 3 bronze), lors de la Coupe du président de la Fédération internationale de taekwondo (FIT), organisée au Caire, les 17 et 18 février.

L'équipe nationale a pris la première place chez les dames et la quatrième, côté hommes.

Les huit médailles d'or ont été glanées par Fatima Zahra Bensaid (moins 46 kg), Rabab Ouhadi (moins 49 kg), Oumaima El Bouchti (moins 53 kg), Nada Laaraj (moins 57 kg), Meriem Khoulal (moins 62 kg), Oumaima Boumeh (moins 73 kg), Fatima Ezzahra Abou Fares (moins 73 kg) et Abdelbasset Ouasfi (moins 63 kg).

L'argent a été décroché par Mohammed Ferhane (moins 87 kg), alors que la moisson en bronze a été l'oeuvre de Nezha El Assal (moins 49 kg), Safia Saleh (moins 67 kg) et Haïtham Zaghouti (moins 74 kg).



Divers

EN féminine…



La sélection marocaine féminine de football a battu son homologue de la Slovaquie par 3 buts à 0, vendredi en match amical disputé dans la ville turque d'Antalya. Les buts des Lionnes de l'Atlas ont été marqués par Rosella Ayane, Fatima Tagnaout et Yassmine Lemrabet. L'équipe nationale disputera un second match amical, le 21 février dans la même ville, face à la Bosnie-Herzégovine.



Ces deux rencontres s'insèrent dans les préparatifs de la sélection marocaine en prévision de la Coupe du monde dames, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochains, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Lors de la phase finale du Mondial, la sélection marocaine, vice-championne d’Afrique, évoluera dans le groupe C aux côtés de l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud.



…De beach-soccer



La sélection marocaine de beach-soccer s'est imposée face à son homologue émiratie aux tirs au but (4-3), samedi à Dubaï, en match amical.

Les deux équipes n'ont pu se départager au terme du temps réglementaire et des prolongations (5-5).



Vendredi, l'équipe du Maroc avait battu le même adversaire par 5 buts à 2. Lors d'une première confrontation entre les deux sélections, jeudi dernier, l'équipe des Emirats Arabes Unis avait battu la sélection marocaine par 5 buts à 4.



…EN des U17



L’équipe du Maroc a fait match nul (0-0) avec la sélection de la République tchèque, jeudi à Antalya (sud-ouest de la Turquie), dans le cadre de la 2ème journée de la Coupe d’Antalya des jeunes U17 (10-15 février 2023).



Ce tournoi sert pour les Lionceaux de l’Atlas de préparation à la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se déroulera en Algérie du 8 au 30 avril prochain.

Lors de cette édition, le Maroc évoluera dans le groupe B qui se compose du Nigeria, de l’Afrique du Sud et de la Zambie.



Les quatre demi-finalistes de cette CAN se qualifieront à la Coupe du monde de la catégorie, prévue au Pérou, du 10 novembre au 2 décembre 2023.