Coupe du monde de kitesurf Dakhla 2024: L’Australien James Carew remporte le titre

03/10/2024

L’Australien James Carew a remporté, mardi, le titre de la 14e édition de la Coupe du monde de kitesurf "Prince Héritier Moulay El Hassan - Global Kitesports Associations (GKA) 2024", qui se tient à Dakhla jusqu'au 6 octobre.



Carew s’est imposé lors de cette compétition, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, avec un score de 17.17 points, tandis que le Brésilien Pedro Matos a terminé deuxième avec un score de 11.70 points.



L’Australien a battu en demi-finale l’autre Brésilien Gabriel Benetton (13.17 contre 12.30), tandis que Pedro Matos s’est qualifié aux dépens de l’Italien Airton Cozzolino (14.85 contre 12.17).

La troisième position est revenue à Cozzolino après sa victoire face au Brésilien Gabriel Benetton (15.97 contre 14.97).



Quatre Marocains se sont qualifiés pour le 3ème tour de la Coupe du monde de kitesurf , à savoir Mounim Maji qui a décroché son ticket de qualification dès le premier tour disputé lundi, Mohammed Ali Bakkali, Ismail Adarzane et Ghali Khtour qualifiés mardi.



Les riders marocains n'ont pas réussi à passer ce tour après la défaite de Mounim Maji face au Suisse Hendrick Lopes (7.67 contre 13.37), et l’élimination de Mohammed Ali Bakkali pour ne pas avoir porté le t-shirt jaune de la compétition.



Ismail Adarzane s’est, lui, incliné face au Bulgare Nicola Abadjiev (11.27 contre 11.60), tandis que son compatriote Ghali Khtour a été battu par le Brésilien Gabriel Benetton par 5.83 contre 10.97.



Dans une déclaration à la MAP, le champion du monde James Carew a indiqué que la compétition a été rude, soulignant que son sacre à l’issue de cette compétition constitue une source de fierté.



Il a exprimé sa joie de visiter la ville de Dakhla qui offre plusieurs atouts et se caractérise par ses conditions climatiques idéales pour la pratique du kitesurf, ainsi que l’accueil chaleureux.

Le Brésilien Pedro Matos a, de son côté, exprimé sa satisfaction de sa performance, précisant qu’il s’agit de sa cinquième visite à Dakhla, une ville belle et accueillante.



Axé sur le développement socio-sportif et touristique de la région et du Maroc, cet événement qui connaît la participation de 70 riders de 17 pays, confirme, d’année en année, sa place et sa notoriété en tant que rendez-vous incontournable pour le surf, le kitesurf et le wingfoil.



Dakhla. Houdaifa El Hajjam (MAP)