Coupe du monde de futsal: Un exploit historique de la sélection nationale en Lituanie

23/12/2021

Après sa qualification aux quarts de finale de la dernière Coupe du monde de futsal, disputée entre le 12 septembre et le 4 octobre en Lituanie, en battant la sélection vénézuélienne (3-2) aux huitièmes de finale, l'équipe nationale marocaine a réalisé un exploit historique sans précédent aux niveaux arabe et africain. Ce succès permet aux Lions de l’Atlas de signer un parcours exceptionnel qui s’ajoute à leurs réalisations historiques et de contribuer à l’épopée de cette équipe, en se qualifiant pour la première fois de leur histoire aux quarts de finale de la Coupe du monde de futsal. La sélection marocaine avait été certes éliminée mais sans démériter en quart de finale du Mondial après sa défaite face au Brésil, détenteur du record de titres (1989, 1992, 1996, 2008 et 2012), par 1 but à 0. Les "Lions de la salle" avaient signé une participation distinguée aux différentes phases de cet événement mondial de football, faisant ainsi le bonheur des supporters marocains et honorant le football national. En Lituanie, les hommes de Hicham Dguig avaient montré un tout autre visage et s’étaient sortis la tête haute. Ils avaient, ainsi, pu rivaliser avec les grandes nations de la discipline, à l’image du Portugal (3-3), de la Thaïlande (1-1) et des Iles Salomon (6-0) lors de la phase de groupes, et du Venezuela (3-2) en huitièmes de finale. Un ensemble de facteurs ont contribué à la formation d’une équipe forte et compétitive, qui a dominé la discipline au niveau continental et régional, notamment la stabilité, le soutien continu de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et de la direction technique, le haut niveau technique des joueurs et une forte envie d'honorer le football national. Intervenant à l’occasion d’une réception en l'honneur de la sélection nationale de futsal, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, avait salué la participation distinguée de l’équipe nationale et les résultats impressionnants qu'elle a obtenus, mettant en avant l'esprit de compétitivité des joueurs qui ont représenté dignement le Maroc. M. Lekjaa avait mis également l’accent sur le niveau atteint par la sélection nationale et le professionnalisme de son staff technique, ajoutant que les joueurs avaient fait preuve d'un haut niveau lors de la Coupe du monde. Il a fait savoir qu’il était fort convaincu du bon niveau des capacités techniques et professionnelles de la sélection nationale avant même son départ pour la Lituanie. En outre, le président de la FRMF a appelé à la nécessité de songer désormais à l'avenir et d’exploiter la performance de l'équipe nationale de futsal pour viser désormais le dernier carré. Il a, à cet égard, souligné que les supporters marocains ne se contenteront plus de considérer la qualification pour la Coupe du monde comme un exploit en soi, soulignant qu'il tiendra une séance de travail avec le sélectionneur national pour élaborer une feuille de route dans le but de réaliser davantage d'exploits. De son côté, le sélectionneur national Hicham Dguig avait salué le soutien continu apporté par le président de la FRMF qui a contribué au saut qualitatif dans le domaine du futsal au Maroc. Il avait également rappelé que le niveau atteint par l'équipe nationale n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat des efforts déployés par tous les joueurs et les cadres techniques, médicaux et administratifs, notamment la FRMF qui avait assuré les conditions idoines pour la préparation de la sélection nationale, notamment les stages de préparation, dont certains ont été effectués à la ville de Laâyoune avant le départ pour la Lituanie. D'autre part, Dguig avait déclaré que la sélection marocaine a accumulé une grande expérience, notamment après les échecs enregistrés lors des Coupes du monde en Thaïlande en 2012 et en Colombie en 2016. Le sélectionneur national n’avait pas hésité à appeler au développement de l'infrastructure du futsal à travers la mise en place de salles de sport répondant aux normes en vigueur et d’accorder l’attention nécessaire à la catégorie des minimes. Il est à rappeler que les Lions de l’Atlas s’étaient qualifiés à cette grand-messe de futsal après avoir remporté la Coupe d'Afrique des nations, qui s'est tenue à Laâyoune, en s’imposant face à la sélection égyptienne sur le score de 5 buts à 0. Ils ont confirmé cette supériorité sur l’équipe des Pharaons lors de la finale de la Coupe arabe (4- 0), disputée au Caire.