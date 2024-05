Coupe du monde de futsal. Le Maroc dans le groupe E aux côtés du Portugal, du Panama et du Tadjikistan

Le Maroc a hérité du groupe E à l’issue du tirage au sort de la Coupe du monde de futsal (Ouzbékistan-2024) qui s’est déroulé, dimanche dans la ville ouzbèke de Samarcande.

Le Maroc évoluera dans ce groupe aux côtés du Portugal, tenant du titre, du Panama et du Tadjikistan.



La Coupe du monde de futsal Ouzbékistan-2024 sera disputée du 14 septembre au 6 octobre prochains dans les villes de Tachkent, Andijan et Boukhara.

Outre le Maroc, quart-de-finaliste lors de la précédente édition et triple tenant du titre de la Coupe d’Afrique des Nations, le continent africain est également représenté lors de cette compétition par l’Angola et la Libye.



Ci-après la composition des groupes :



- Groupe A : Ouzbékistan, Pays-Bas, Paraguay, Costa Rica

- Groupe B : Brésil, Cuba, Croatie, Thaïlande

- Groupe C: Argentine, Ukraine, Afghanistan, Angola

- Groupe D : Espagne, Kazakhstan, Nouvelle-Zélande, Libye

- Groupe E : Portugal, Panama, Tadjikistan, Maroc

- Groupe F : Iran, Venezuela, Guatemala, France.