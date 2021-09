Coupe du monde de futsal: Bonne entame de l’équipe nationale

15/09/2021

La sélection nationale de futsal a surclassé son homologue des Iles Salomon par 6 buts à 0, lundi en match comptant pour la 1ère journée (groupe C) de la Coupe du monde, qui se déroule du 12 septembre au 3 octobre, en Lituanie. Soufiane El Mesrar (2è), Achraf Saoud (3è), Raiss El Fenni (18è) ont été derrière les réalisations des Lions de l'Atlas lors de la première période. Au retour des vestiaires, Bilal Bakkali (28è), Othmane Boumezou (31è) et Soufiane Borite (34è) ont enfoncé le clou permettant à l'équipe nationale de remporter les 3 points de la victoire. Les hommes de Hicham Dguig affronteront jeudi prochain (18h00) la Thaïlande pour le compte de la 2è journée, tandis que les Iles Salomon croiseront le fer avec le Portugal. Le deuxième match du groupe C a tourné à l’avantage de la sélection portugaise qui a battu son homologue thaïlandaise sur le score de 4 à 1.