Coupe du monde de Triathlon Moulay El Hassan à Saïdia : Consécration du Britannique Oliver Conway et de la Russe Diana Isakova

01/07/2025

Le Britannique Oliver Conway et la Russe Diana Isakova ont remporté la Coupe du monde de triathlon Moulay El Hassan, qui s'est déroulée, dimanche, à la station balnéaire de Saïdia, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de triathlon (FRMTRI).



Chez les élites hommes, le Britannique Oliver Conway a remporté la première place avec un chrono de 1 h 45 min et 53 s, suivi du Canadien Tyler Myslawchuk, deuxième avec un temps de 1 h 45 min et 58 s, alors que l’'Américain John Reed a terminé troisième (1 h 46 mi et 11 s).



De son côté, la Russe Diana Isakova a remporté le titre dans la catégorie élites femmes, en réalisant un temps de 1 h 57 min et 32 s, tandis que les deuxième et troisième places de cette course sont revenues respectivement à l'Américaine Danielle Orie (1 h 57 min et 44 s) et l'Italienne Ilaria Zane (1 h 57 min et 58 s).



Dans une déclaration à la presse, le concurrent britannique Oliver Conway a exprimé son immense joie après cette victoire en disant: "Je pense que c'était une course fantastique. Il faisait chaud alors j'ai essayé de ne pas trop me précipiter sur le vélo et de garder le contrôle de ma performance, et à environ 500 mètres de l’arrivée, j'ai forcé et j'ai réussi à prendre une avance. C'est ma première participation au Maroc et ma première Coupe du monde, et tout était super ici".



Quant à Diana Isakova, elle a indiqué dans une déclaration à la MAP qu’elle est très contente d’avoir remporté ce titre, précisant «Je me sentais très bien en natation, en cyclisme et en course à pied aussi. J'ai réussi à augmenter ma vitesse dans les deux derniers tours et à faire une légère différence. C'est ma première visite au Maroc et j'espère y retourner».



Cette manifestation sportive de haut niveau a connu la participation de 67 concurrents représentant plus de 26 pays, dont les 10 meilleurs triathlètes du monde (5 hommes et 5 femmes).



Le parcours de la compétition a été aménagé pour offrir au public un spectacle de qualité, dans le cadre d’une épreuve composée de trois disciplines : 1,5 kilomètre de natation, 40 kilomètres de cyclisme et 10 kilomètres de course à pied.



Organisé par la Fédération Royale marocaine de triathlon en partenariat avec la Fondation Madaëf Sports & Events (MSE), cet événement d’envergure internationale, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, s'inscrit dans le prolongement de la Coupe d'Afrique de Triathlon, qui s’est déroulée à Saïdia l'année dernière.



Le président de la Fédération Royale marocaine de triathlon, Majid Amahroq, a fait savoir que cette course fait partie des 13 manches de la Coupe du monde de triathlon, poursuivant que la ville de Saïdia a impressionné tous les participants par sa beauté, la qualité des parcours de la course, l'accueil chaleureux et l'excellente organisation.



Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que les champions internationaux ont participé à la course dans le but d'améliorer leur chrono, notant que la météo leur était favorable, compte tenu de la nécessité de concourir dans un climat relativement chaud lors de ce type de courses.



Outre la course élite, Saïdia a accueilli la première étape du championnat national des amateurs et un aquathlon dédié aux jeunes, offrant ainsi une expérience sportive unique aux amateurs et aux jeunes et contribuant à l'essor du triathlon au Maroc.



La Coupe du monde de triathlon est l'un des championnats internationaux les plus importants supervisés par l'Union internationale de triathlon, et ses résultats sont pris en compte dans le classement de qualification pour les prochains Jeux olympiques de Los Angeles 2028.