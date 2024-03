Coupe du Trône

25/03/2024

Le Racing de Casablanca, équipe de la Botola Pro D2, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023), en battant Widad Temara (amateurs), par 1 but à 0, dimanche soir à Khémisset.



Le but de la victoire du club casablancais a été inscrit par Soufiane Harisse à la 60e minute.

Voici les résultats et le programme (22h00):



Groupe Nord

Association Qods Taza (amateurs) - (+) Union Touarga 0 - 2

Widad Temara (amateurs) - (+) Racing Casablanca (Botola Pro D2) 0 - 1



Mercredi 27 mars

Chabab Fath Casablanca (amateurs) - Widad Fès (Botola Pro D2)

Mouloudia Oujda - KAC Kénitra (amateurs)



Jeudi 28 mars

Maghreb Fès - Ittihad Tanger

Reporté: Renaissance Berkane - AS FAR



Groupe Sud



Samedi 23 mars:

(+) Olympique Dcheira (Botola Pro D2) - Ittihad Fkih Bensaleh (amateurs) 3 – 1



Mercredi 27 mars:

Union Sportive Amal Tiznit (amateurs) - Adrar Souss (amateurs)



Jeudi 28 mars:

Kawkab Marrakech (Botola Pro D2) - Hassania Agadir



Vendredi 29 mars:

Olympique Khouribga (Botola Pro D2) - Difaa El Jadida (Botola Pro D2)

Chabab Mohammedia - Youssoufia Berrechid



Samedi 30 mars:

Renaissance Zemamra - Jeunesse Benguerir (Botola Pro D2)

Raja Casablanca - Olympic Safi



Dimanche 31 mars:

Wydad Casablanca - Jeunesse Sportive Salmi



N.B: Les équipes précédées du signe (+) sont qualifiées pour les huitièmes de finale.