Coupe du Trône de sport-boules Consécration du club de l’ASC

31/12/2023

Le club de l’ASC s’est adjugé la Coupe du Trône de sport-boules, épreuve dont les péripéties se sont déroulées récemment au Boulodrome de l’Amicale Sportive Casablancaise.



Le club de l’ASC s’est imposé grâce à sa paire composée de Reda Saoud et Mustapha Fares qui a surclassé en finale le tandem Yassine Naksi et Abdeljalil Moustafid, représentant l’Association sportive Maârif. Pour cette finale crânement disputée, le score a été de 9 à 5.



Cette édition de la Coupe du Trône de sport-boules, organisée par l’ASC, a été marquée par une participation relevée. L’ensemble des clubs affiliés à l’instance fédérale ont été de la partie et ont été représentés par 32 paires, portant les couleurs du maillot national.



A noter que les péripéties de cette finale ont vu la présence du président de la Fédération Royale marocaine de sport-boules, Abdellatif Aboutaher, du membre fédéral et président de l’ASC, El Hassan Rmili, du directeur du club, Noureddine Dahou et du directeur technique national, Fouad Kouar.

A rappeler que le club de l’ASC, fondé en 1959, avait remporté la saison écoulée le titre de la Coupe du Trône dans la catégorie féminine.



T.R