Coupe du Trône de golf 2024. Participation de 300 joueurs représentant 18 clubs

25/07/2024

La 19ème édition de la Coupe du Trône de golf, qui se déroule jusqu’au 27 juillet au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, connaît la participation de 300 joueurs et joueuses représentant 18 clubs marocains.



Les participants concourront dans trois catégories, en l'occurrence les Seniors, Juniors et Classic, ce qui conférera à cette prestigieuse compétition davantage d'attractivité.



La Coupe du Trône seniors se déroulera sur le parcours bleu avec la participation d'équipes composées de 10 joueurs en plus du capitaine, tandis que le parcours rouge abritera la Coupe du Trône Classic qui réunira les meilleurs golfeurs marocains et qui évolueront en des équipes comprenant dix joueurs en plus du capitaine.



Cette compétition sera marquée par la participation de joueurs et joueuses figurant dans le classement mondial des joueurs amateurs de golf, dont des champions d'Afrique et arabes en 2022.



La Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) et l'Association du Trophée Hassan II (ATH) de golf avaient programmé en 2023, et pour la première fois, une compétition réservée aux jeunes golfeurs ''Coupe du Trône juniors".



Ainsi, la deuxième édition de la Coupe du Trône juniors aura lieu au parcours vert du Royal Golf Dar Es Salam, avec la participation d'équipes composées de six joueurs âgés de 9 à 14 ans en plus du capitaine d'équipe.



Cette année, le Royal Golf Dar Es Salam tentera de gagner son 11ème trophée, tandis que le Royal Golf Anfa Mohammedia disputera cette compétition avec l'objectif affiché de défendre son titre, glané l'année dernière aux dépens du Royal Golf Dar Es Salam.



Organisée par la FRMG et l'ATH, la Coupe du Trône de golf, qui se disputera par équipes, verra la participation des clubs de Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, Casa Green Golf, Golf Beach Cabo Negro de Tétouan, Golf de l'Océan d'Agadir, Noria Golf Club de Marrakech, Oued Fès, Palm Golf Casablanca et du Royal Country Club de Tanger.



Il s'agit également du Royal Golf Agadir, Royal Golf de Fès, Royal Golf de Marrakech, Royal Golf Mèknes, Royal Golf El Jadida, Saidia Lacs, Tazegzout Golf Club d'Agadir, The Montgomerie Rabat, The Tony Jacklin Casablanca et du Royal Golf Anfa Mohammedia.



Les phases éliminatoires se tiennent les 23 et 24 juillet en deux tours selon la formule "stroke play", alors que les quarts de finale et les demi-finales auront lieu, respectivement, les 25 et 26 juillet en confrontation directe avec calcul de points, trou après trou, selon la formule "match play".



Quant à la finale, elle se déroulera samedi prochain dans la matinée, tandis que le match de classement aura lieu dans l'après-midi du même jour.



L'organisation de la Coupe du Trône en trois catégories est une initiative de SAR le Prince Moulay Rachid, président de la FRMG, afin d'accueillir toutes les catégories d'âge pratiquant le golf, a déclaré à la MAP, le 1er vice-président de la FRMG, Mustapha Zine, à l'issue de la cérémonie de présentation des clubs participant à ce rendez-vous golfique annuel, organisée lundi au Royal Golf Dar Es Salam. Cette démarche vise également à élargir la base des jeunes pratiquants de ce sport, ce qui se traduit cette année par la présence d'un grand nombre de jeunes golfeurs et de femmes, a-t-il dit, ajoutant que le golf ne cesse d'être largement pratiqué dans les différentes régions du Royaume et n'est plus considéré comme un sport d'élite.