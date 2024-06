Coupe du Trône de football: Qualification in extremis du Raja en finale

26/06/2024

Le Raja de Casablanca s’est qualifié en finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023) en battant le Mouloudia d’Oujda sur le score de 4 buts à 3 après prolongations (temps réglementaire : 2-2), en demi-finale disputée mardi au Grand stade d’Agadir.



Naoufel Zarhouni (20e, 30e) et Riad Benayad (90+19e, 90+30e) ont marqué les buts du Raja, tandis que Youssef Anouar (9e, 90+8e s.p) et Chouaib Faidi (70e) ont signé les buts du Mouloudia.



Les "Vert et Blanc" rejoignent en finale l’AS FAR, vainqueur dimanche du Maghreb de Fès (2-0).

Divers

Golf



La golfeuse marocaine Ines Laklalech a décroché la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024, a annoncé mardi la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Le Maroc sera représenté pour la troisième fois consécutive lors de la compétition olympique de golf, où seuls 33 pays, dont 2 africains, ont le privilège de participer, note la FRMG.

Le tournoi olympique féminin de golf se déroulera sur le célèbre "Golf National" de Paris du 7 au 10 août prochain.



Skateboard



La Marocaine Aya Asaqas a décroché son billet de qualification pour les Jeux olympiques de Paris-2024 en skateboard, a annoncé le Comité national olympique Marocain (CNOM).

Aya Asaqas, 21 ans, a obtenu un quota pour les JO de Paris après sa participation aux séries de qualification olympique à Shanghai.



Elle est devenue la première skateuse africaine à se qualifier aux Jeux olympiques.

A ce jour, le Maroc est qualifié aux Jeux olympiques de Paris 2024 dans 16 disciplines sportives, à savoir l’athlétisme, l’aviron, la boxe, le breakdance, le canoë-kayak, le cyclisme, l’escrime, le football, la lutte, le surf, le taekwondo, le tir sportif, le triathlon, les sports équestres, le beach-volley et le skateboard.