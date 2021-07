Coupe du Trône de football: Les demi-finales le 31 juillet à Agadir et Marrakech

07/07/2021

Les demi-finales de la Coupe du Trône de football (saison 2019-2020) devant opposer le Raja de Béni Mellal (RBM) à l'AS FAR et le Wydad de Casablanca (WAC) au Moghreb de Tétouan (MAT), se dérouleront le 31 juillet, dans l'ordre, à Agadir et Marrakech, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). La première demi-finale entre le RBM et l'AS FAR se tiendra ainsi au Grand stade d'Agadir (18h30), alors que la seconde demie entre le WAC et le MAT aura lieu au Grand stade de Marrakech (21h30), précise la FRMF dans un communiqué publié sur son site web, à l'issue du tirage au sort effectué lundi. En quart de finale, le Raja de Béni Mellal avait éliminé le Hassania d’Agadir (2-0), alors que l'AS FAR avait décroché son billet au détriment du Raja de Casablanca (1-1, 5-3 t.a.b). De son côté, le WAC avait largement disposé du Chabab Mohammedia (4-0), alors que le Moghreb de Tétouan avait évincé le Maghreb de Fès (0-0, 7-6, t.a.b).