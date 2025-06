Coupe du Trône de football : Les dates des demi-finales fixées

18/06/2025

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a dévoilé, lundi, le programme des demi-finales de la Coupe du Trône (2023-2024) qui opposeront l'Union Touarga (UTS) à l'Olympic Safi (OCS), et le Moghreb Tétouan (MAT) à la Renaissance Berkane (RSB).



Ainsi, la première demie entre l'UTS et l'OCS se jouera le 21 juin (20h00) au stade Larbi Zaouli de Casablanca, alors que la seconde entre le MAT et la RSB est prévue le 22 courant au complexe sportif de Fès (20h00).

L'Union Touarga s’est qualifiée pour les demi-finales en s’imposant face au Stade Marocain par 1 but à 0, alors que le club safiote a éliminé l'USM Oujda (2-1).



De son côté, le MAT a poinçonné son ticket pour le carré d'as en venant à bout de l'Olympique Khouribga (1-0), tandis que la RSB, championne du Maroc, a évincé l'AS FAR par 7 tirs au but à 6 (1-1 après prolongations).