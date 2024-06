Coupe du Trône de basketball. Consécration de l’ASS et de Majd Tanger

09/06/2024

L'AS Salé (ASS) a remporté la Coupe du Trône de basketball hommes (saison 2023-2024), en battant le Maghreb de Fès (MAS) sur le score de 70 à 53, en finale disputée samedi à la salle Ibn Yassine de Rabat.



Les Corsaires du Bouregreg, qui remportent leur 12e titre, ont poinçonné leur ticket pour la finale en éliminant Lixus Larache (89-76/77-72), alors que le MAS avait évincé l'Ittihad de Tanger (64-63/65-70).



Dans une déclaration à la presse, l’entraîneur de l’ASS, Labib Hemraoui, a indiqué que cette victoire est le fruit de la patience et de la discipline tactique des joueurs, lors d’un match relevé.



Il a expliqué que son équipe s’est focalisée sur le volet défensif et a œuvré pour creuser l’écart durant le troisième quart-temps, pour sceller le sort de la partie en sa faveur.

Le titre féminin est revenu à Majd Tanger, après sa victoire face au Kawkab de Marrakech (63-54).



La formation tangéroise avait validé son ticket pour la finale aux dépens du Moghreb de Tétouan (aller 82-58, retour 46-51), alors que le club de la ville ocre était venu à bout de l'Ittihad de Tanger (aller 56-67, retour 68-61).



Dans une déclaration à la MAP, Tarik Bougtiba, entraîneur du club tangérois, sacré pour la deuxième fois après 2023, a indiqué que ce titre couronne les efforts consentis par les joueuses une saison durant.

Il a affirmé que le staff technique a minutieusement analysé le jeu de l’équipe adverse, pour pouvoir jouer sur ses points faibles.



Cette finale s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Youness Shimi, du président du Comité national olympique marocain (CNOM), Fayçal Laraichi, et du président de la Fédération Royale marocaine de basket-ball (FRMBB), Mustapha Aourach.

Divers

Botola Pro D2



Voici les résultats de la 29e et avant-dernière journée de la Botola Pro D2 de football:

CJBG-OCK : 0-0

USMO-WAF : 1-0

ASS-RBM : 2-1

DHJ-KACM : 0-0

RCOZ-OD : 0-1

CODM-JSM : 3-0

I.Marrakech-RAC : 0-0

CAK-SM : 1-3

Classement

1-CODM : 58 pts (Promu en D1)

2-DHJ : 51 pts

3-USMO : 49 pts

4-KACM : 48 pts

5-SM : 46 pts

6-RBM : 41 pts

7-OD : 39 pts

8—CAK : 36 pts

OCK : 36 pts

10-CJBG : 35 pts

RCOZ : 35 pts

12-JSM : 34 pts

13-RAC : 31 pts

14-I.Marrakech : 27 pts

15-WAF : 26 pts

16-ASS : 24 pts.