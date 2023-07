Coupe du Trône. Une petite finale qui a juste vallu par la victoire du RSB et la défaite du Raja

17/07/2023

La Renaissance de Berkane (RSB) a conservé son titre en Coupe du trône de football (saison sportive 2021-22), en battant en finale le Raja de Casablanca (RCA) sur le score de 1 but à 0, samedi soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Les deux protagonistes n'ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire (0-0). L’unique réalisation de la rencontre a été signée Issoufou Dayo à la 105+3ème sur pénalty.



Il s'agit du 3è sacre pour les Berkanis après 2018 et 2021. Les Verts, eux, étaient en quête d’une 9è couronne après leurs titres en 1974, 1977, 1982, 1996, 2002, 2005, 2012, 2017. Les Verts sont sortis bredouilles cette saison après avoir raté leur campagne en championnat national (5e au classement) et en Ligue des champions d’Afrique (éliminés en quart).



La Renaissance de Berkane, qui a sauvé sa saison après avoir échoué à défendre son titre en Coupe de la CAF et après une 6è place en Botola Pro D1, s’était qualifiée en finale en battant le FUS de Rabat par 5 tirs au but à 4 (1-1 après prolongations), dimanche dernier au complexe sportif de Fès.

Le Raja de Casablanca, lui, s'est qualifié pour la finale en s'imposant face au Wydad de Casablanca par 1 but à 0, au Complexe sportif Mohammed V.



La première partie de cette finale a été très équilibrée, avec peu d’occasions sérieuses de part et d’autre. Le fait marquant du premier acte fut l’expulsion du défenseur du Raja, Marouane Hadhoudi, à la 27è minute pour tacle dangereux sur Youssef El Fahli.



Malgré leur infériorité numérique, les Verts ont tenu tête aux Berkanis et se sont offert même le luxe d’obtenir un pénalty à la 48è minute, avant qu’il ne soit annulé par la VAR pour hors-jeu.

Au fil des minutes, la RSB a commencé à imposer son jeu et camper dans la zone du Raja mais sans parvenir à trouver la brèche dans la défense du club casablancais.



Lors des prolongations, la RSB a trouvé la faille du point de pénalty après une faute de Mahmoud Bentayeg sur Youssef El Fahli en pleine surface de réparation. Le capitaine du club de l’Oriental, Issoufou Dayo, n'a trouvé aucune difficulté à transformer le pénalty (105+3è).



Au terme de cette finale, la Coupe a été remise au capitaine de la Renaissance de Berkane par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, en présence notamment du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.



A cette occasion, la Coupe du trône de futsal a été remise au club Faucon d'Agadir, tandis que l'AS FAR a reçu la Coupe du Trône dames de football.

Palmarès

Voici le palmarès des vainqueurs de la Coupe du Trône de football:



1957 : Mouloudia d'Oujda.

1958 : Mouloudia d'Oujda.

1959 : AS FAR.

1960 : Mouloudia d'Oujda.

1961 : KAC de Kénitra.

1962 : Mouloudia d'Oujda.

1963 : Kawkab de Marrakech.

1964 : Kawkab de Marrakech.

1965 : Kawkab de Marrakech.

1966 : CODM de Meknès.

1967 : FUS de Rabat.

1968 : RAC de Casablanca.

1969 : Renaissance Settat.

1970 : Wydad de Casablanca.

1971 : AS FAR.

1972 : SCCM/ADM (match non joué).

1973 : FUS de Rabat.

1974 : Raja de Casablanca.

1975 : Chabab Mohammedia.

1976 : FUS de Rabat.

1977 : Raja de Casablanca.

1978 : Wydad de Casablanca.

1979 : Wydad de Casablanca.

1980 : Moghreb de Fès.

1981 : Wydad de Casablanca.

1982 : Raja de Casablanca.

1983 : Centrale laitière AS.

1984 : AS FAR.

1985 : AS FAR.

1986 : AS FAR.

1987 : Kawkab de Marrakech.

1988 : Moghreb de Fès.

1989 : Wydad de Casablanca.

1990 : Olympique de Casablanca.

1991 : Kawkab de Marrakech.

1992 : Olympique de Casablanca.

1993 : Kawkab de Marrakech.

1994 : Wydad de Casablanca.

1995 : FUS de Rabat.

1996 : Raja de Casablanca.

1997 : Wydad de Casablanca.

1998 : Wydad de Casablanca.

1999 : AS FAR.

2000 : Majd Madina.

2001 : Wydad de Casablanca.

2002 : Raja de Casablanca.

2003 : AS FAR.

2004 : AS FAR.

2005 : Raja de Casablanca.

2006 : Olympique Khouribga.

2007 : AS FAR.

2008 : AS FAR.

2009 : AS FAR.

2010 : FUS Rabat.

2011 : Moghreb Fès.

2012 : Raja Casablanca

2013: Difaâ El Jadida.

2014: FUS Rabat.

2015: Olympique Khouribga.

2016: Moghreb Fès.

2017: Raja de Casablanca.

2018 : Renaissance de Berkane.

2019: Tihad Casablanca.

2020: AS FAR.

2021: Renaissance Berkane.

2022: Renaissance Berkane.