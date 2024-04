Coupe du Trône: MCO et OD en quarts de finale

04/04/2024

Le Mouloudia Oujda et l’Olympique Dcheira (Botola Pro D2) se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023), en s’imposant, respectivement, face au Racing Casablanca (2-2, 4-1 t.a.b) et à l’Union Sportive Amal Tiznit (3-0), mercredi soir lors des 8es de finale.



Evoluant à domicile au stade d’honneur, le Mouloudia a poinçonné son billet pour les quarts de finale en battant le Racing Casablanca (Botola Pro D2) par 4 tirs au but à 1 (2-2).



Dans le derby du Souss, disputé au Grand stade d’Agadir, l’Olympique Dcheira (Botola Pro D2) a dominé l’Union Sportive Amal Tiznit (amateurs) grâce à des réalisations de Zakaria Quannebi (60e, s.p), Brahim Amzili (68e) et Anouar Oussarhan (80e, s.p).



Programme

Vendredi à 22h00

OCK-UTS

Dimanche à 22h00

MAS-JSS

SCCM-Raja

Reporté

RSB/ASFAR-RCAZ

A noter que les matches CF.Casablanca-MAS et HUSA-USMO devaient avoir lieu hier.