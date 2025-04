Coupe du Trône: Le WAC et le Raja hors course

06/04/2025

L'USM Oujda a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football 2023-2024, en battant le Raja de Casablanca sur le score de 2 buts à 1 après prolongations (temps réglementaire 1-1), samedi en match comptant pour les 8èmes de finale, disputé au stade d'Honneur à Oujda.



Les buts de la rencontre ont été inscrits par Hakim Aklidou (25è) et Ayoub El Hmidi (117è) pour l'USM Oujda et Adam Ennafati pour le Raja sur penalty (72è).



En quart de finale, l'USM Oujda affrontera l'Olympic Safi qui s'est qualifié après sa victoire sur la Jeunesse Sportive Soualem aux tirs au but 5-4 (temps réglementaire 1-1), samedi au Complexe sportif OCP à Khouribga.



Dans le temps réglementaire, Karim Lagrouch a ouvert le score pour la JS Soualem à la 66è minute avant que Saâd El Morsli n'égalise pour l'Olympic Safi (76è).

Enfin, le Moghreb de Tétouan a décroché son billet pour les quarts de finale au détriment du Wydad de Casablanca défait sur le score de 1 but à 0, samedi au stade Saniat Rmel à Tétouan.



Le seul but de la rencontre a été inscrit par Ayoub Lakhal (79è).

En quart de finale, le Moghreb de Tétouan affrontera le vainqueur de la rencontre opposant l'Olympique Khouribga au Hassania d'Agadir.