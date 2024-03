Coupe du Trône. Le Raja et la RCAZ se qualifient pour les 8es de finale

31/03/2024

Le Raja de Casablanca (RCA) et la Renaissance Zemamra (RCAZ) ont assuré leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023), en s’imposant, dans l'ordre, face à l'Olympic Safi (2-0) et la Jeunesse Benguerir (1-0), samedi soir lors des 16es de finale.



Au stade municipal de Berrechid, le RCA a poinçonné son billet grâce à des buts marqués par Houari Ferhani (72è, c.s.c) et Ismail Mokadem (90è).



De son côté, la RCAZ s'est imposée à domicile face à la Jeunesse Benguerir (Botola Pro D2) grâce à une réalisation signée Mahamadou Camara (44è).

Vendredi, le Chabab Mohammedia s’est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe du trône après avoir battu le Youssoufia Berrechid par 4 buts à 1, match disputé au stade El Bachir de Mohammedia.



Youssef Dalouzi a surpris le CAYB avec un but précoce dès la première minute de jeu, avant que Hamza Bahaj ne creuse l’écart avec un doublé (16e, s.p, 90+8e). Ismail Benktif a signé le dernier but du Chabab Mohammedia (60e, s.p). Abdelaziz Hamzaoui a réduit l’écart pour le Youssoufia Berrechid à la 27e minute.



L’Olympique Khouribga (Botola Pro D2) a également décroché son ticket pour les 8es de finale en battant à domicile le Difaa El Jadida (Botola Pro D2) par 2 buts à 1.



Youssef Hakimi (43e) et Kabilo Siakanyang (54e, s.p) ont donné l’avantage à l’OCK, tandis que Reda Naji a réduit l’écart pour le Difaa El Jadida (64e).

Le dernier match comptant pour ce tour devait opposer, dimanche, le Wydad Casablanca à la Jeunesse Sportive Salmi, au moment où l’affiche ASFAR-RSB a été reportée en raison de l’engagement continental de l’équipe berkanie.

Résultats

Groupe Nord



Association Qods Taza (amateurs) - (+) Union Touarga 0 - 2



Widad Temara (amateurs) – (+) Racing Casablanca (Botola Pro D2) 0 - 1



(+) Union musulmane Oujda (Botola Pro D2) - FUS Rabat 3 - 1









(+) Chabab Fath Casablanca (amateurs) - Widad Fès (Botola Pro D2) 2 - 0



(+) Mouloudia Oujda - KAC Kénitra (amateurs) 1 - 1 (5-4 t.a.b)



Stade Marocain (Botola Pro D2) – (+) Moghreb Tétouan 0 - 4



(+) Maghreb Fès - Ittihad Tanger 2 – 2 (3-0 t.a.b)

Reporté

Renaissance Berkane - AS FAR



Groupe Sud



(+) Olympique Dcheira (Botola Pro D2) - Ittihad Fkih Bensaleh (amateurs) 3 - 1



(+) Union Sportive Amal Tiznit (amateurs) - Adrar Souss (amateurs) 1 - 0



Kawkab Marrakech (Botola Pro D2) – (+) Hassania Agadir 1 - 2

(+) Olympique Khouribga (Botola Pro D2) - Difaa El Jadida (Botola Pro D2) 2 - 1



(+) Chabab Mohammedia - Youssoufia Berrechid 4 - 1



(+) Renaissance Zemamra - Jeunesse Benguerir (Botola Pro D2) 1 - 0

(+) Raja Casablanca - Olympic Safi 2 - 0



N.B: les équipes précédées du signe (+) sont qualifiées pour les huitièmes de finale.