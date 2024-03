Coupe du Trône. Le MAS rejoint le lot des qualifiés aux 8èmes

29/03/2024

Le Maghreb de Fès s’est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023), en battant l’Ittihad de Tanger par 3 tirs au but à 0 (2-2 temps réglementaire et prolongations), jeudi soir au stade Hassan II de Fès.

Haitam Aina (52e) et Mohcine Bouriga (79e) ont inscrit les buts du Maghreb de Fès, tandis que Zakaria Kiani (40e) et Madické Kane (90e) ont égalisé pour l’Ittihad de Tanger.

Pour sa part, le Hassania d’Agadir a décroché son billet pour les 8es de finale en s’imposant face au Kawkab de Marrakech (Botola Pro D2) par 2 buts à 1.

Les buts du Hassania ont été signés Salaheddine Bahia (28e) et Soufiane El Mouden (81e), tandis que Houmam Baouch a réduit l’écart pour le Kawkab (90+2e).



Voici les résultats et le programme des matches des seizièmes de finale de la Coupe du Trône de football (22h00):



Groupe Nord:

Samedi 23 mars:

Association Qods Taza (amateurs) - (+) Union Touarga 0 – 2



Dimanche 24 mars:

Widad Temara (amateurs) – (+) Racing Casablanca (Botola Pro D2) 0 – 1



Lundi 25 mars:

(+) Union musulmane Oujda (Botola Pro D2) - FUS Rabat 3 – 1



Mercredi 27 mars:

(+) Chabab Fath Casablanca (amateurs) - Widad Fès (Botola Pro D2) 2 – 0

(+) Mouloudia Oujda - KAC Kénitra (amateurs) 1 - 1 (5-4 t.a.b)

Stade Marocain (Botola Pro D2) – (+) Moghreb Tétouan 0 – 4



Jeudi 28 mars:

(+) Maghreb Fès - Ittihad Tanger 2 – 2 (3-0 t.a.b)



Reporté:

Renaissance Berkane - AS FAR



Groupe Sud:

Samedi 23 mars

(+) Olympique Dcheira (Botola Pro D2) - Ittihad Fkih Bensaleh (amateurs) 3 – 1



Mercredi 27 mars:

(+) Union Sportive Amal Tiznit (amateurs) - Adrar Souss (amateurs) 1 – 0



Jeudi 28 mars:

Kawkab Marrakech (Botola Pro D2) – (+) Hassania Agadir 1 – 2



Vendredi 29 mars:

Olympique Khouribga (Botola Pro D2) - Difaa El Jadida (Botola Pro D2)

Chabab Mohammedia - Youssoufia Berrechid



Samedi 30 mars:

Renaissance Zemamra - Jeunesse Benguerir (Botola Pro D2)

Raja Casablanca - Olympic Safi



Dimanche 31 mars

Wydad Casablanca - Jeunesse Sportive Salmi

N.B: les équipes précédées du signe (+) sont qualifiées pour les huitièmes de finale.