Coupe du Trône : L’ASFAR en finale

24/06/2024

L’AS FAR s’est qualifiée en finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023) en battant le Maghreb de Fès sur le score de 2 buts à 0, en demi-finale disputée dimanche au Grand stade d’Agadir.



Les Militaires ont pris l’avantage suite à un but contre son camp de Youssef Aguerdoum (28e), avant qu’Amine Zouhzouh ne creuse l’écart à la 59e minute.



L’AS FAR a atteint la demi-finale après avoir battu l'Olympique Dcheira (2-1) en quarts et la Renaissance Zemamra (2-1) en huitièmes de finale, tandis que le Maghreb de Fès a accédé à ce stade de la compétition aux dépens du Moghreb de Tétouan en quarts (4-2) et du Fath Casablanca (1-0) en huitièmes.



Le deuxième billet pour la finale de la Coupe du Trône sera disputé, ce mardi à 20 heures sur la pelouse du Grand stade d’Agadir, entre le Raja Casablanca et le Mouloudia d’Oujda.

Cette rencontre s'annonce tout aussi intense que la première, les deux équipes ayant de nombreuses motivations pour obtenir un résultat positif et décrocher le ticket pour la finale.



Après son sacre en Botola, le club casablancais est surmotivé pour s'adjuger un 9e titre en Coupe du Trône et se hisser à la 2e position des clubs les plus titrés dans cette compétition aux côtés de son rival le Wydad de Casabnca, et derrière l’AS FAR (12 titres).



Les coéquipiers d'Anas Zniti lorgnent la 15e finale en Coupe du Trône dans l'histoire du club, qui a remporté le titre en 1974, 1977, 1982, 1996, 2002, 2005, 2012 et 2017. Le Raja de Casablanca avait perdu les finales de 1965, 1968, 1983, 1992, 2013 et 2022.



Le Raja a atteint les demi-finales après avoir battu le Hassania d’Agadir (4-2) en quarts et le Chabab Mohammedia (1-0) en huitièmes de finale.

Pour le Mouloudia d’Oujda, le match de demi-finale est l'occasion idéale de surmonter la déception de la relégation en D2, après une saison difficile parmi l’élite.



Le club de l'Oriental, détenteur de la première Coupe du Trône en 1957, ambitionne de disputer la 6e finale de son histoire. Il a également décroché le sacre en 1958, 1960 et 1962.

Le Mouloudia s’est qualifié en demi-finale aux dépens de l’Olympique Khouribga en quarts de finale (1-0) et du Racing Casablanca aux huitièmes (4-1 t a b).



Divers

Basketball

L'AS Salé (ASS) s'est imposée face à l'Ittihad de Tanger (IRT) sur le score de 91 à 85, samedi à la salle El Bouazzaoui de Salé, lors de la deuxième demi-finale de la Division Excellence hommes de basketball.

Lors de la première demie, jouée le 15 courant à Tanger, l'IRT l'avait emporté 77 à 75.

Les deux formations doivent disputer une troisième rencontre, mercredi prochain à Salé.

Dans l'autre demi-finale, le FUS Rabat reçoit le Maghreb de Fès. Les Fussistes s'étaient imposés lors de la première rencontre, à Fès (78 à 63).





Rugby

Le Mouloudia d’Oujda (MCO) a remporté la Coupe du Trône de rugby au titre de la saison 2023-2024, en battant en finale le Club Olympique de Casablanca (COC) par 16 à 11, samedi au stade municipal d'Aït Melloul.

Il s'agit du deuxième titre d'affilée pour le club oujdi et le 18ème dans son histoire.

Le MCO avait remporté la Coupe du Trône de l'année dernière en battant l'Union sportive d'Oujda (17-3).

Le Mouloudia s'est qualifié pour la finale aux dépens du Wydad Kalaa des Sraghna en demi-finale (22-6), alors que le COC a poinçonné son ticket au détriment de l'Union sportive d'Oujda (23-0).