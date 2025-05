Coupe du Trône : L'AS FAR en quarts

23/05/2025

L’AS FAR s'est qualifiée en quarts de finale de la Coupe du Trône 2023-2024, en battant la Renaissance Zemamra sur le score de trois buts à 0, mercredi au stade municipal à Kénitra, pour le compte du match de mise à jour des huitièmes de finale.



L'AS FAR s'est imposée grâce à des buts de Amine Zouhzouh (44è), Abdelfattah Hadraf (64è) et Ahmed Hammoudan (90è).



En quarts de finale, les Militaires affronteront le vainqueur du huitième de finale devant opposer le Kawkab de Marrakech à la Renaissance de Berkane, et dont la date n'a pas encore été fixée.



Le club Orange est toujours engagé en Coupe de la CAF, dont il jouera la finale retour, dimanche, contre les Tanzaniens de Simba SC. Le match aller, qui s'est joué samedi dernier à Berkane, s'est soldé par la victoire de la RSB par deux buts à 0.