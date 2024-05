Coupe du Trône. L’AS FAR en huitièmes de finale

03/05/2024

L’AS FAR s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023), jeudi, après sa victoire sur la pelouse de la Renaissance de Berkane par 8 tirs au but à 7 (temps réglementaire et prolongations: 2-2).



Les Militaires ont pris l’avantage à deux reprises, par le biais de Mohamed Rabie Hrimat sur penalty (57e) et Tumisang Orenbonye (69e), mais ils ont été rejoints au score à chaque fois par les Berkanis, grâce à Youssef El Fahli (62e) et Djibril Ouattara (89e).



Pour une place en quart de finale, l’AS FAR affrontera la Renaissance de Zemamra.



Botola D2

Le Botola Pro D2 de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la 24ème journée dont le programme se décline comme suit :



Samedi à 17h00

OD-RAC

JSM-RCOZ

OCK-CAK

WAF-I.Marrakech

Dimanche à 17h00

CJBG-DHJ

KACM-SM

RBM-CODM

ASS-USMO