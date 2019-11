Coupe du Trône : Consécration de l’ASFAR et de Fath Settat

19/11/2019 Libé

L’AS FAR a remporté le titre de la Coupe du Trône de football (2018-2019), catégorie dames, pour la septième fois consécutive, en venant à bout du Chabab Atlas Khénifra (CAK) sur le score de 4 buts à 0, au terme d’une finale à sens unique disputée dimanche au stade municipal d'Oujda.

Les joueuses du club de la capitale, ont ouvert le score à la 27è minute sur un but de Ibtissam Jraïdi avant que sa coéquipière Nourimane Addi ne double la mise deux minutes plus tard.

De retour des vestiaires, les joueuses de l'AS FAR ont maintenu la pression sur l'arrière-garde du Chabab Atlas Khénifra, cantonnée à défendre tout au long de la seconde période.

L'AS FAR a aggravé le score grâce aux réalisations de Nourimane Addi qui a signé un doublé (82è) et Ghizlane Chebake (86è).

L'AS FAR a atteint la finale après avoir battu, en demi-finale, le club El Baladi de Laâyoune (3-0), alors que le CAK s'est qualifié aux dépens du Difaâ d'El Jadida aux tirs au but. Il s'agit du 7è sacre pour le club de la capitale (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), tandis que le Chabab Atlas Khénifra s'est adjugé le titre deux fois en 2011 et 2012.

Par ailleurs, le Fath de Settat a remporté le titre de la Coupe du Trône de futsal grâce à sa victoire face à la Ville Haute Kénitra (5-4), lors de la finale de la compétition disputée dimanche soir à la salle 16 Août à Oujda.

Les réalisations du Fath de Settat ont été l’œuvre de Othman Boumzou, Saad Knia, Abdelatif Fati, auteur d'un doublé et Youssef Jaouad tandis que celles de la Ville Haute de Kénitra ont été inscrites par Khalid El Kourii, Mohamed El Hiss, Khalid Saoudi et Hamza Rouass.

Le Fath de Settat s'est offert le titre pour la troisième fois de son histoire, tandis que la Ville Haute Kénitra, qui a joué sa deuxième finale de Coupe du Trône, n'a jamais réussi à s'adjuger le titre.

Le club de Settat s'est qualifié en finale en venant à bout du club Loukkos Ksar el Kebir en demi-finale (6-4), tandis que la Ville Haute Kénitra a atteint la finale après avoir évincé le club Sakr d'Agadir (4-3).