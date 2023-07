Coupe du Roi Salmane: Le Raja de Casablanca bat CR Belouizdad

31/07/2023

Le Raja de Casablanca, champion en titre, a battu CR Belouizdad (Algérie) par 2 buts à 1, en match de la première journée du groupe D de la Coupe du Roi Salman des clubs champions 2023 de football, vendredi à Abha en Arabie Saoudite.



Menés au score dès la 10e minute sur un but de Mouad Haddad, les Verts ont égalisé sur un penalty transformé par Youssri Bouzouk (58e), avant de prendre l'avantage grâce à Bouchaib Arrassi au temps additionnel (90+4). Le groupe D comprend également le club d'Al Koweït et Al Wahda.



L'autre club marocain en lice, le Wydad de Casablanca, a fait match nul (0-0) face à Al-Sadd, jeudi pour le compte du groupe B, qui comprend également Al Hilal d'Arabie Saoudite et Al-Ahly de Tripoli.