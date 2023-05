Coupe du Roi. Le Real s'adjuge sa 20e couronne

09/05/2023

La 20e couronne est là ! Grâce à un doublé de Rodrygo, le Real Madrid a maîtrisé Osasuna 2-1 et a remporté samedi à Séville la 20e Coupe du Roi de son histoire, neuf ans après son dernier titre dans la compétition, en 2014.

Le jeune joyau brésilien du Real a dû s'illustrer à deux reprises pour donner l'avantage aux siens.



Il a ouvert la marque dès la 2e minute, sur le premier ballon d'attaque des Merengues, à la conclusion d'une percée de Vinicius sur l'aile gauche. Puis après l'égalisation signée Lucas Torro d'une demi-volée du droit au retour des vestiaires (58e), Rodrygo a hérité d'un ballon chanceux, après une frappe de Toni Kroos déviée par la défense navarraise, qu'il lui a suffi de piquer par-dessus Sergio Herrera pour assurer le sacre au Real.



L'Espagne, avant l'Europe ? Trois jours avant leur demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City, les hommes de Carlo Ancelotti, champions d'Europe et d'Espagne en titre, ont remporté leur premier trophée de la saison au meilleur des moments, juste avant le sprint final vers le sacre continental.



Survoltés dès l'entame, les joueurs de la "Maison blanche" ont trouvé la faille dès 106 secondes de jeu, marquant l'un des buts les plus rapides de l'histoire des finales de la Coupe du Roi.



Très utilisé cette saison (50 matches, 35 comme titulaire), Rodrygo, 22 ans, a encore une fois montré son importance dans le groupe merengue, parfait soutien des superstars Karim Benzema et de son compatriote Vinicius (à l'origine des deux buts depuis son aile gauche) dans le trident offensif du Real.



"C'est un jour très spécial, surtout avec deux buts marqués. Je voulais vraiment gagner ce titre, c'était le seul qui me manquait. Je veux continuer à en gagner d'autres, et d'autres Coupes du Roi. Mais celle-là, c'est la première, donc c'est un jour à part pour moi", a réagi l'ailier au coup de sifflet final.



Il cumule désormais 16 buts et 11 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Remplacé par Marco Asensio à la 89e, Rodrygo a été ovationné par la moitié du stade de la Cartuja, vêtue de blanc.



Osasuna, de son côté, a montré un meilleur visage au retour des vestiaires. Inexistants en première période, hormis quelques fulgurances du prodige Ez Abde (26e), les Navarrais ont bien mieux démarré la deuxième période, dominant le jeu et s'offrant quelques belles opportunités de buts avant l'égalisation.



Les "Gorritxo" (rougeots, en langue basque), qui disputaient là leur deuxième finale de Coupe du Roi après celle perdue en 2005 face au Betis Séville, devront attendre pour soulever le premier trophée majeur de leur histoire.



Le Real, de son côté, aurait pu s'imposer avec une marge plus conséquente. Benzema, le capitaine, a eu le ballon du 2-0 au bout du pied à la 25e minute après un superbe jeu à trois avec ses comparses brésiliens d'attaque, mais sa frappe a été déviée par un grand Sergio Herrera. Puis à la 32e, David Alaba a envoyé un coup franc des 25 mètres sur la barre transversale.



Benzema a malgré tout raflé son 25e titre sous le maillot merengue, rejoignant Marcelo au sommet des joueurs ayant remporté le plus de titres au Real Madrid. Le "Nueve" a aussi soulevé le 99e trophée de l'histoire de ce club à l'immense palmarès.



Un sacre qui arrive au meilleur des moments pour le Real Madrid, en plein doute après ses deux cinglantes défaites sur les terrains du promu Gérone (4-2) et de la Real Sociedad (2-0).

Mais Ancelotti, entraîneur du dernier sacre des Merengues en 2014 en coupe nationale, l'avait promis en mars: cette saison, le Real allait gagner quelque chose. Promesse tenue.