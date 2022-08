Coupe de la Ligue anglaise: Choc entre City et Chelsea en 16ème de finale

25/08/2022

Le tirage au sort mercredi soir des 16e de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, qui marquera l'entrée en lice des clubs européens, a mis au programme un explosif Manchester City-Chelsea, début novembre.



Avec 19 clubs de Premier League sur 20 encore en lice -- seul Fulham a chuté mardi face à Crawley Town (2-0), une équipe de D4 --, les chocs entre équipes de l'élite seront assez nombreux.



Mais celui entre le champion en titre et le double finaliste malheureux en Coupe de la Ligue et Coupe d'Angleterre, contre Liverpool, qui se tiendra donc début novembre, avant le coup d'envoi du Mondial au Qatar, occupe très largement le haut de l'affiche.



Parmi les autres duels alléchants, Manchester United devra se méfier d'Aston Villa qui viendra le défier à Old Trafford, alors que le leader actuel de la Premier League, Arsenal, recevra un Brighton actuellement très en forme (5e).



Tottenham ira à Nottingham Forest, le riche promu, alors que le plus verni du "Big 6" est le tenant du titre, Liverpool, qui accueillera Derby County, club de D3.