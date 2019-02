Coupe de la Confédération : Le Raja rate le coche et la RSB en profite

Le HUSA se dit victime de l’arbitrage

15/02/2019 Mohamed Bouarab

La deuxième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération (CAF), disputée mercredi, a profité pleinement à la RSB vainqueur à domicile du HUSA (2-1), au moment où le Raja, contre toute attente, a été accroché par la formation congolaise de l’Association sportive Otôho d’Oyo (0-0).

Les Verts, qui restaient sur un nul, un partout, en déplacement lors de la first manche face au Hassania, se sont contentés d’un nul blanc devant leur public, une issue qui n’arrange aucunement leurs affaires. Ils ont beau manœuvrer, se créant des occasions soit manquées lamentablement, soit stoppées par le gardien de l’équipe adverse.

Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du Raja, Patrice Carteron, s’est dit déçu de voir son équipe contrainte au nul alors qu’elle se produisait à la maison, ajoutant que ses poulains ont eu des opportunités qu’ils n’ont pu traduire en buts. Pour le coach français, l’équipe d’Otöho d’Oyo s’est bien défendue et n’a pas laissé au Raja d’espaces pour mener des assauts pour que le nul blanc sanctionne les débats de cette partie. Et de souligner que le Raja est sommé de rectifier le tir au cours des prochaines journées.

Du côté du stade municipal de Berkane, la RSB a surclassé le HUSA par 2 à 1. Il a fallu attendre le temps additionnel de la première mi-temps pour que les Gadiris parviennent à trouver le chemin des filets grâce à Ayoub El Melouki. Mais ce n’était que partie remise car juste avant le retour aux vestiaires, les locaux ont égalisé par l’intermédiaire d’Alain Traoré. Quant au but de la victoire, vivement contesté pour hors jeu par le staff du HUSA, il a été l’œuvre d’Issoufou Dayo à la 69ème minute.

Après deux journées de compétition, la RSB mène le bal dans ce groupe avec 4 points, devant le Raja et Otöho d’Oyo qui se partagent la deuxième place (2 pts), alors que le HUSA ferme la marche (1 pt). Lors de la prochaine journée prévue le 24 de ce mois, le Raja jouera la RSB tandis que le HUSA accueillera l’Association sportive Otöho d’Oyo.

Il convient de rappeler qu’en Ligue des champions (4ème journée), le WAC a été tenu en échec (0-0), mardi au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, par le club nigérian de Lobi Stars FC.

RCOZ-OCS en prologue

La 17ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, débutera aujourd’hui par la programmation du match qui opposera, ce soir à partir de 19 heures au stade municipal d’Oued Zem, le RCOZ à l’OCS.

La journée se poursuivra samedi avec les matches MAT-IRT (15h00), MCO-KACM (15h00) et CRA-OCK (17h00). Quant au programme dominical, il se décline comme suit : FUS-WAC (15h00), Raja-CAYB (15h00) et DHJ-RSB (17h00).

Cette manche se clôturera lundi (19h00) avec le match qui mettra aux prises le HUSA avec l’ASFAR.