Coupe de la Confédération : “Le Hassania in, le Raja out of Africa”

Une première pour le Hassania et une contre-performance pour le Raja.

19/03/2019 Mohamed Bouarab

Une première pour le Hassania et une contre-performance pour le Raja. Fin de la phase de poules donc de la Coupe de la Confédération avec la qualification dans le groupe A de deux clubs marocains, la RSB et le HUSA, au moment où le RCA, tenant du titre, a vu son parcours prendre fin à ce stade de la compétition.

Pour le compte de cette sixième manche dont les matches ont été disputés simultanément dimanche, les Gadiris et les Casablancais ne détenaient pas leur sort en main mais ont cru jusqu’au bout en leurs chances. Mais la chance a été cette fois-ci du côté des Gadiris qui sont parvenus à surclasser devant leur public la Renaissance de Berkane, déjà qualifiée, par 1 à 0, but signé Youssef Alfahli à la 26ème minute de jeu.

Du côté du stade Marien Ngouabi à Owando, le Raja s’est imposé, pour la première fois depuis l’entame de la phase de poules, au détriment de l’Association sportive d’Otoho d’Oyo du Congo sur le large score de 4 à 1, grâce aux réalisations de Mahmoud Benhalib (41è), Sanad Al Warfaly (44è), Ayoub Nanah (64è) et Mohsine Iajour (87è), alors que les locaux ont trouvé le chemin des filets par l’entremise de Dimitri Bissiki à la 16ème mn.

Une victoire inutile pour le Raja (3ème avec 7 pts) mais qui a servi grandement le Hassania (2ème avec 8 pts) qui a coiffé au poteau Otoho d’Oyo bon dernier (4ème avec 5 pts), sachant que la RSB, et bien avant cet acte final, s’était assurée la pole position (11 pts).

A noter que le tirage au sort des quarts de finale, tour prévu en aller et retour en avril prochain, est programmé ce mercredi au siège de la CAF au Caire. La RSB aura à en découdre avec l’une des formations qui se sont classées deuxièmes de leurs groupes respectifs, à savoir l’Etoile sportive du Sahel de Tunisie, Nkana FC de Zambie ou Gor Mahia FC du Kenya.

Quant au Hassania, une place au dernier carré passe par l’élimination de l’un des clubs ayant bouclé la phase de poules au premier rang. A savoir le Club Sfaxien de Tunisie, El Hilal du Soudan, le Zamalek d’Egypte, des habitués de la compétition continentale.

Pour rappel, en Ligue des champions, le WAC, lauréat de cette épreuve en 2017, a balisé son chemin pour les quarts de finale après avoir eu raison (1-0), samedi au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, de l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns. L’unique but de ce match de la sixième journée du groupe A a été l’œuvre du latéral Mohamed Nahiri.

En demi-finale, le Wydad héritera soit des Guinéens de Horoya FC, ou des Algériens du Club Sportif Constantinois, ou encore des Tanzaniens de Simba.

Forfait de Harit, El Karti appelé à la rescousse

Le milieu offensif Amin Harit manquera le match des Lions de l’Atlas face au Malawi, comptant pour la 6ème et dernière journée (groupe B) des éliminatoires de la CAN Egypte-2019, a annoncé la Fédération Royale marocaine de foot ball (FRMF) sur son site officiel.

Le joueur du club allemand de Shalke 04 sera également indisponible lors du match amical contre l’Argentine (26 mars), ajoute la FRMF.

A cet effet, le sélectionneur national Hervé Renard a fait appel au milieu de terrain du Wydad de Casablanca Walid El Karti pour rejoindre le stage de l’équipe nationale, a fait savoir la même source.