Coupe de la Confédération:La RSB force le nul en déplacement

19/09/2023

La Renaissance sportive de Berkane RSB et le club nigérian Bendel Insurance, ont fait, samedi à Benin City, au Nigeria, match nul (2-2) pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



Le premier but de la rencontre a été inscrit par le nigérian Imade Osarenkhoe (28e) alors que le but d'égalisation a été marqué par Oussama Lamlioui (42e).



A la 60e, le nigérian Paul Obata inscrit le 2ème but de Bendel Insurance, mais les Oranges reviennent à la 79e et égalisent à travers Mohamed El Morabit.

Le match retour aura lieu le 29 septembre.