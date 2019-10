Coupe de la Confédération : La RSB et le HUSA à une manche de la phase de poules

26/10/2019 Mohamed Bouarab

La Renaissance sportive de Berkane et le Hassania d’Agadir disputeront ce dimanche loin de leurs bases les matches aller du tour des huitièmes de finale bis de la Coupe de la Confédération, ultime étape avant l’entame de la phase de poules. La RSB sera à l’épreuve de l’équipe malgache de Fosa Juniors (14h30), tandis que le HUSA aura à donner le ton à 14 heures à la formation zambienne de Green Eagles.

Pour ce qui est du match Fosa Juinors-RSB, les Berkanis, finalistes malheureux de la précédente édition de la C2 continentale, disposent de tous les atouts en vue de regagner le bercail sans dégâts. L’équipe malgache qui a été reversée en Coupe de la Confédération après avoir été éliminée par le TP Mazembe en Ligue des champions ne manquera certainement pas de jouer son va-tout, scénario que les protégés de Tarik Sektoui tâcheront d’avorter car, pour eux, les choses sérieuses ne devront commencer qu’une fois la compétition bien avancée.

Après un long trip, ponctué par des escales à Istanbul pour un groupe et à Naïrobi pour l’autre, la délégation est arrivée jeudi à Antananarivo et se dit décidée à décrocher un bon résultat lui permettant d’aborder le second acte à domicile dans de bonnes conditions.

A propos de l’effectif dépêché, le grand absent sera l’international Omar Nemsaoui, suspendu par la CAF, sans omettre les dernières recrues du club qui ne seront qualifiées que lorsque la RSB aura décroché son ticket pour la phase de poules.

A l’instar de la RSB, le HUSA a eu à se taper un long vol, regagnant, jeudi, la capitale zambienne Lusaka où il sera attendu certainement de pied ferme par une formation de Green Eagles qui jouera à fond ses chances.

Après avoir été quart-de-finaliste la saison écoulée, le Hassania qui a gagné en expérience, aura à cœur de prolonger jusqu’au bout sa campagne africaine et la réalisation de cet objectif commence dès ce dimanche.

Il convient de rappeler qu’en plus du HUSA et de la RSB, la représentation marocaine en compétitions continentales est assurée également par les deux clubs casablancais, le Wydad et le Raja, engagés en Ligue des champions.

Lors de la phase de poules, le WAC évoluera au groupe C aux côtés de Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, de Petro Luanda d’Angola et de l’USMA d’Algérie. Quant au Raja, il concourra dans la poule D qui renferme l’Espérance de Tunis, la Jeunesse sportive de Kabylie d’Algérie et Vita Club du Congo.